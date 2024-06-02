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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白聯手再修《財劃法》　民進黨團態度開放：試算標準要合理

▲▼ 卓榮泰赴立法院備詢-吳思瑤 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會周三將排審《財政收支劃分法》修正草案，主張中央應釋出新台幣5000到6000億元統籌分配款。民進黨團幹事長吳思瑤今（2日）表示，民進黨保持正面開放、願意討論的態度，但必須凝聚各縣市政府共識，目前各版本、各立委的看法依舊相當分歧，應該計算出一套合理、可行的試算標準。

吳思瑤今天受訪說，執政黨對於修正《財政收支劃分法》一向保持正面開放、願意討論的態度，但前提必須匯聚各縣市政府的看法與一致共識。她指出，這幾年來透過拚經濟的努力，中央補助地方政府改善財源來到史上新高，前總統蔡英文任內對於地方財政的撥補成長了56.6%，2024年更高達6350億，由中央大手筆的來幫助地方。

吳思瑤指出，目前藍白版本的《財政收支劃分法》修正草案都是要求中央擴大預算來投資地方，但是金額從最低的300多億，到最高的500多億，差距高達10多倍，顯見版本之間、立委之間的看法依舊相當分歧，不論是垂直分配或水平分配都需要更嚴謹，計算出一套合理、可行的試算基準。

吳思瑤提醒，此外，中央大手筆的協助地方，但是地方自治的事項也應當合宜的做出調整，否則預算拿中央的，地方自治的事項卻沒有成長，凡事都靠中央，這也喪失了公平正義。

吳思瑤說明，同時，外界又看到藍白不斷提出，要求增加中央財政支出的修法，例如「三大錢坑法案」、《全民健保法》或《老人福利法》等，要馬兒好又要馬兒不吃草是相對不合理的。她認為，《財政收支劃分法》的修正可以討論，但不宜為快而快，也不宜為了政治目的，讓地方包圍中央，這就失去了修法的美意。

另對國民黨團總召傅崐萁喊話，7月16日會期結束前，「花東三法」草案一定三讀通過，吳思瑤批評，國民黨依舊選擇站在社會的對立面，不惜成為全民公敵，這「三大錢坑法案」將耗資民脂民膏高達兩兆以上，欠缺嚴謹的財政紀律評估、專業的環境影響評估，各項交通建設應有的分析作業都付之闕如。

吳思瑤直指，在立法院聯席委員會審查期間，「三大錢坑法案」只花費10分50秒就快轉通過，打包交付協商，非常遺憾在過去幾次朝野協商過程中，民眾黨團總召黃國昌繼續扮演傅崐萁的小弟，另外主持協商的立法院長韓國瑜也是關鍵人物，希望國民黨、民眾黨、韓國瑜能夠懸崖勒馬，「到底人民要多憤怒，才能阻止惡法的通過呢？」

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