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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲不甩韓國瑜管服儀！　黃揚明貼照打臉：雙標真的不意外

▲王世堅發言大罵黃國昌寄生獸，立法院長韓國瑜憋笑。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜憋笑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜日前提醒，朝野立委在院會院長施政報告時，不要穿著牛仔褲、球鞋，高級餐廳都不准這樣，引起民進黨立委批評，立委范雲就表示，韓國瑜要他們不能穿牛仔褲，「偏不要！文盲」。對此，媒體人黃揚明昨（1日）大酸，520為何沒有反服儀控管，沒有堅持穿牛仔褲，范雲雙標不意外，已經低落的國會議員形象，要靠113席立委維護的。

黃揚明於臉書表示，雖然不意外，但范雲委員又雙標了。立法院長韓國瑜週二在院會結束前提醒所有立委，因週五院會議程是行政院長卓榮泰進行施政報告，呼籲立委穿正式服裝，不要著牛仔褲、球鞋。引起不少民進黨立委對韓國瑜的說法嗤之以鼻，認為立法院長沒有資格做「服儀控管」。

黃揚明指出，范雲委員更在社群媒體批評，「笑死，韓國瑜要我們不能穿牛仔褲來院會，我偏不要！文盲」、「我反對韓國瑜的服裝禁令！」

▼民進黨立法委員范雲周五院會穿搭。（圖／翻攝范雲臉書）

▲▼民進黨立法委員范雲周五院會穿搭。（圖／翻攝范雲臉書）

黃揚明認為，國會議員在國會議場這個場域該怎麼穿，當然應該有一定的正式程度，而立法院長也確實「無法強制」要求立委該怎麼穿，這是立委自己凸顯自己對國會議員、國會議場以及來院報告的行政院長是否尊敬。

黃揚明貼出照片批評，范雲委員當然不是文盲，因為520當天無論是就職典禮、還是國宴，邀請函上都有明文「服裝」規定，例如男賓要穿深色西裝、女賓要穿套裝或正式服裝等。而范雲委員520就職國宴就從善如流，並沒有反服儀控管、沒有堅持穿牛仔褲，而是穿著正式套裝出席。

最後，黃揚明強調，范雲雙標不意外，但是已經很低落的國會議員形象，是要靠113席立委自己維護的。

▼黃揚明貼出范雲520著正裝出席。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲▼黃揚明貼出范雲520著正裝出席。（圖／翻攝黃揚明臉書）

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