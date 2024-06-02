預告會有「綠版馬王政爭」　柯文哲：看賴、柯何時能找到相處方式

▲柯文哲在高雄真引力咖啡受訪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立院法日前因為審議國會改革法案上演表決大戰，場外聚集反對國民黨、民眾黨的「青鳥行動」參與者，行政院長卓榮泰5月27日曾說會努力看看，盼民眾不用上街頭，但民進黨團總召柯建銘卻不斷呼籲人民站出來。外傳民眾黨主席柯文哲曾向前總統蔡英文預告，會出現「民進黨版馬王政爭」，柯文哲2日也證實此事。

柯文哲2日上午在高雄咖啡廳受訪，針對立委林國成曾和國民黨立委柯志恩談到高雄2026藍白合作？柯文哲表示，這是兩個問題，第一，民眾黨是有主體性的政黨，所以到時候會按照計畫去做；第二點，現在才2024，離2026還很早，現階段最重要還是尋找更多優秀人才，然後慢慢地建立地方據點，像今天這就是一個示範點。

關於外傳柯曾於3月14日到總統府見蔡英文時，預告會有「民進黨版本的馬王政爭」？柯文哲先是反問媒體，「你的題目是問說，民進黨版本的馬王政爭什麼時候會開始？」隨後柯指出，這就看總統賴清德跟柯建銘2個人，何時可以找到一條相處的方式。

媒體追問，是指現在處不好嗎？柯文哲提及，事實上從2月1日新國會成立到現在，民進黨從來沒找民眾黨談過任何的法案合作事項，「never、一次都沒有！」自己也在公開場合問過，這是賴清德本人的意思，還是柯建銘的意思？

柯文哲強調，民眾黨已經表明態度，跟任何一個黨都可以合作，只要是有利於台灣人民，就都會合作，「但到現在為止，民進黨沒找民眾黨討論過任何法案。」