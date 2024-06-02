國會綠白合？30綠委連署「廢考監」修憲案　柯文哲：支持三權分立

▲柯文哲在高雄真引力咖啡受訪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將廢除考試院、監察院當成2024總統大選政見，國會改革法案三讀後，民眾黨團總召黃國昌再喊出廢監察院，並預告將提修憲案，而民進黨也有30名立委提出連署「廢除考監」修憲案，但國民黨卻出現意見不同調。民眾黨主席柯文哲2日表示，民眾黨支持三權分立，只要符合其目標，都會去支持。

柯文哲2日上午在高雄咖啡廳受訪，針對綠委也有提廢除考監的修憲，未來國會有無可能「綠白合作」？柯文哲先是重申，民眾黨是個有主體性政黨，希望在台灣政治當中發揮關鍵角色，本來就沒有一定要支持國民黨或民進黨，只要對台灣未來是對的、好的，就都會去做。

柯文哲指出，三權分立、權責相符、分權與制衡，所有這些概念，其實民眾黨都支持，「廢考監2院，我們一開始的政治主張就是這樣，只要符合我們目標的，我們都會去支持。」

此外，針對國民黨立委許宇甄等人日前提案，將修正《公職人員選舉罷免法》，希望把罷免門檻提高，但目前黨團已撤回此案。柯文哲回應，民眾黨團還沒討論到罷免門檻這個題目，「我們認為選舉、罷免、創制、複決本就是人民基本政治權利，至於怎麼做，可以討論，但到目前為止沒討論過這個題目。」