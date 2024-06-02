賴清德、蘇貞昌曾挺修《財劃法》　洪孟楷諷：別換位置就換腦袋

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白聯手在立法院推動國會改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定財政收支劃分法發動攻勢，要求中央釋出15%稅收、約5133億元給地方縣市，本週將進入初步逐條審查。國民黨立委洪孟楷今（2日）表示，民進黨不要換了位置就換了腦袋，財務收支劃分法重點還是在於公平，有效地把錢花在刀口上，給人民實質的需求，才是此次修法的重點。

洪孟楷回憶，民進黨2012年在野時，曾為此辦過記者會，當時的民進黨主席蘇貞昌、台南市長賴清德都對修法表示贊成，甚至以「米缸裡面沒有米」、「 母親看到嗷嗷待哺的嬰兒 ，覺得非常心痛」，這樣的形容詞來形容地方的財政非常吃緊。

接著，洪孟楷身為新北是民選出來的立委，也舉出新北市400萬人口為例，人均獲得中央的預算是六都裡面最低的，所以希望有一個更公平的分配機制，讓地方政府能夠有效的運用資源 ，地方政府身為第一線的地方父母官，當然最能夠清楚了解地方人民的需求，所以由地方政府來做統籌分配再恰當不過。

洪孟楷提到，過去國會改革時，民進黨召開了三場公聽會，但還是被說成是黑箱修法，他認為民進黨辦公聽會是假，阻撓延宕修法是真，此舉非常不可取，應該好好地與民眾說明，為什麼在野時的主張，到了執政又不一樣？

最後，洪孟楷批，民進黨不要換了位置就換了腦袋，財務收支劃分法重點還是在於公平、有效地把錢花在刀口上，給人民實質的需求，才是此次修法的重點。