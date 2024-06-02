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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁預告2兆花東交通三法一定過　王定宇：心夠黑真敢害台灣

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前提出「花東交通三法案」，預計花費高達2兆元，遭各界議論，傅崐萁1日參加活動再度喊話，大家不用擔心，7月16日會期結束前，花東三法建設一定三讀通過。對此，民進黨立委王定宇今（2日）怒批，傅崐萁心夠黑、皮夠厚、無視專業、真敢害台灣。難道藍白又要聯手沒收委員會討論，逕付二讀通過，限時完成三大錢坑法案嗎？

回顧花東三大交通法案，包含「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，合計經費達2兆元，傅崐萁於1日參加花蓮慶端午活動再度喊話，花東三項主要建設，大家不要擔心，7月16日會期結束前，花東快、環島高鐵、國道六號台中到花蓮打通，一定三讀通過，為花蓮加油、為台灣加油。

王定宇於臉書批評，傅崐萁心夠黑、皮夠厚、無視專業、真敢害台灣！沒有評估、沒有可行性分析、沒有思考環境條件風險、國家財政紀律、投資報酬率和替代方案。

王定宇指出，國民黨總召傅崐萁已經公開喊出限期7月16日前要通過，難道藍白又要聯手沒收委員會討論逕付二讀通過，限時完成花東快、國道六打通中央山脈、環島高鐵2兆2480億元的三大錢坑法案嗎？

王定宇強調，這三個案子，白營只要不投票就是支持傅崐萁錢坑法案。這三個案子，看看藍營誰支持，誰就對不起選民，選民應該制裁這種「惡奴欺主」的民代。

▼民進黨立委王定宇批「花東交通三法」是錢坑法案。（圖／翻攝王定宇臉書，點圖放大）

▲▼民進黨立委王定宇批「花東交通三法」是錢坑法案。（圖／翻攝王定宇臉書）

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