　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我們沒有總統只有鬥雞」　李艷秋細數賴清德爭議嘆：無能又剛愎

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德520就職，陸續發生國會改革法案攻防、藝人表態立場、中共軍演等事件，內外紛爭不斷。對此，媒體人李艷秋今（2日）表示，「我們沒有總統，只有鬥雞」，政策表現軟弱無力，只敢鬥在野、鬥人民，面對老共，狠話說盡，其實一籌莫展。雙少數執政，卻明目張膽喊打喊殺，絲毫不見被民意教訓的反省，只看到這個政府的無能與剛愎。

李艷秋於臉書表示，從520就職到現在也不過十天，賴清德對外用「新兩國論」鬥老共，對內用「反黑箱」號召民眾包圍立法院鬥在野黨，「國會改革法」通過，賴指示行政院「覆議」、大法官「釋憲」，繼續鬥在野。

李艷秋表示，賴清德還用極高姿態，要大家「諒解」赴大陸發展的藝人，實則給這些藝人加上「為了錢，可以不要台灣」的標籤，反而掀起極端派的仇恨，對藝人發動霸凌；至於黨內自己人，雖然在大陸美女小三的溫柔鄉裡淪陷，但不需「諒解」，直接頒發獨董寶座平反。

李艷秋大酸，賴清德的愛將王義川，拿著監控人民行動的數據出來炫耀，他的內閣，用首都警察局長如此重要的職位，耍弄台北市長，「讓你二選一，但你要的我偏不給」，局長還沒上任，就知道市長、局長不合拍。更別提立法院的黨團總召柯建銘了，看他綁著「民主已死」的布條，頑強地以少數推翻多數，真的讓人覺得台灣民主已死。

李艷秋指出，總統是鬥雞，但政策表現卻軟弱無力。大陸旅遊的禁團令忽開忽關忽改，弄得觀光業者抓狂；再度開放陸生，結果限制一堆，對方已讀不回，連台大都只招到四成，成行的恐怕要再減半。

李艷秋說，鬥爭ECFA是太陽花的根，是民進黨賴以執政的氧，對方終止134項ECFA的關稅減讓，應該舉國歡騰才是，賴政府卻說，取消優惠「無助於兩岸關係的推進」，從兩國立馬變兩岸，讓人傻眼。依賴清德的善鬥，應該將剩餘還在享受優惠的項目自行切斷，宣示不再吃糖衣毒藥才對，這麼軟趴趴，讓人民看破手腳，原來賴政府只敢鬥在野、鬥人民，面對老共，狠話說盡，其實一籌莫展。

最後，李艷秋總結，蔡英文完全執政，還做做樣子喊謙卑，賴清德雙少數執政，卻明目張膽喊打喊殺，絲毫不見被民意教訓的反省；抗中血滴子亂飛，遇到對方強硬又高喊台海和平，上任這兩個星期，民心動盪，真的搞不清楚賴要做什麼？只看到這個政府的無能與剛愎。她嘆，我們的總統，是隻鬥雞，既然只有這個本事，那就繼續鬥好鬥滿吧！

▼李艷秋。（資料照／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

ET快訊
全台不到百隻！埃及聖䴉「清零」最後一哩路　發布通緝
台北正妹生日趴遭多人性侵…下體驗出2男DNA
孫安佐砲轟孫鵬！精神醫建議「先做1件事」：他需要幫助
快訊／舞台鋼架突倒塌！黃埔活動2傷1人頭部濺血
「我們沒總統只有鬥雞」　李艷秋細數賴清德爭議嘆：無能又剛愎
快訊／乩身廟前走陣　突倒地死亡
艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！身高逼近184…夫妻淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁預告2兆花東交通三法一定過　王定宇：心夠黑真敢害台灣

賴清德、蘇貞昌曾挺修《財劃法》　洪孟楷諷：別換位置就換腦袋

國會綠白合？30綠委連署「廢考監」修憲案　柯文哲：支持三權分立

「立委赴中報備」五度封殺！　黃捷嗆藍白：一擋再擋到底怕什麼

預告會有「綠版馬王政爭」　柯文哲：看賴、柯何時能找到相處方式

「我們沒總統只有鬥雞」　李艷秋細數賴清德爭議嘆：無能又剛愎

做人「粽情粽義」布局黨主席？　侯友宜：建立更深的友誼橋樑

顧立雄收起「大砲嘴」變沉默了！　自爆太太告誡：講話前先想想

侯友宜想選黨主席就能選？　藍委：黨主席要處理、了解黨務運作

王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

傅崐萁預告2兆花東交通三法一定過　王定宇：心夠黑真敢害台灣

賴清德、蘇貞昌曾挺修《財劃法》　洪孟楷諷：別換位置就換腦袋

國會綠白合？30綠委連署「廢考監」修憲案　柯文哲：支持三權分立

「立委赴中報備」五度封殺！　黃捷嗆藍白：一擋再擋到底怕什麼

預告會有「綠版馬王政爭」　柯文哲：看賴、柯何時能找到相處方式

「我們沒總統只有鬥雞」　李艷秋細數賴清德爭議嘆：無能又剛愎

做人「粽情粽義」布局黨主席？　侯友宜：建立更深的友誼橋樑

顧立雄收起「大砲嘴」變沉默了！　自爆太太告誡：講話前先想想

侯友宜想選黨主席就能選？　藍委：黨主席要處理、了解黨務運作

王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

重啟軍事合作！日韓防長達成協議　防止再度發生「雷達照射風波」

2024Q1全球黃金儲備國排名　美國居首、台灣名列第12

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

陸砍ECFA！謝金河喊「台灣不會怎樣」點1問題更大：石化業都賠錢

傅崐萁預告2兆花東交通三法一定過　王定宇：心夠黑真敢害台灣

湖人留住今年17順位有利選詹皇之子？洛城去年17號新秀存在感超低

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

懶惰汪拒絕散步　遛狗員上門「牠衝回床裝睡」眼睛閉緊不動

愛河龍舟嘉年華！48位正妹啦啦隊員3天輪番「飄香」拚人氣

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

政治熱門新聞

10區綠委超抖！若被罷免藍白勝選率高

立委擴權又想增罷免門檻　矢板明夫：沒見過如此厚顏無恥之人

前國代黃昭凱逝世　賴清德深表哀痛：將傳承精神守護台灣民主

「沒總統只有鬥雞」　李艷秋：賴清德政府無能又剛愎

范雲不甩韓國瑜管服儀！　黃揚明貼照打臉：雙標真的不意外

37藍委連署提案修法「救黨產」　改附隨組織定義為救國團解套

顧立雄收起「大砲嘴」變沉默了！　自爆太太告誡：講話前先想想

藍喊調查電信偵查疑雲　王義川：你是咧著猴

破3百位律師籲立院接受政院覆議　「強迫人民接受調查的保障不足」

顧立雄「成立類似美軍DIU新單位」　強化無人機、無人艇發展

侯友宜動作多！傳布局2025黨主席　藍委這樣看

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

更多熱門

相關新聞

王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

民進黨前國大代表黃昭凱1日逝世，享壽82歲。總統賴清德與多位民進黨立委深表哀痛，感謝黃投注畢生心力為民主努力，是台灣重要的民主啟蒙前輩。對此，民進黨立委王定宇今（2日）親揭過往回憶，感謝黃昭凱政治路的提攜，表示「永別了Uncle黃昭凱」。

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

關鍵字：

賴清德中共李艷秋民進黨國會改革蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐爆「在台灣遭大卡車蓄意謀殺」

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！「被綁床上6天」

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面