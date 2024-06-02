「我們沒總統只有鬥雞」　李艷秋細數賴清德爭議嘆：無能又剛愎

▲總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德520就職，陸續發生國會改革法案攻防、藝人表態立場、中共軍演等事件，內外紛爭不斷。對此，媒體人李艷秋今（2日）表示，「我們沒有總統，只有鬥雞」，政策表現軟弱無力，只敢鬥在野、鬥人民，面對老共，狠話說盡，其實一籌莫展。雙少數執政，卻明目張膽喊打喊殺，絲毫不見被民意教訓的反省，只看到這個政府的無能與剛愎。

李艷秋於臉書表示，從520就職到現在也不過十天，賴清德對外用「新兩國論」鬥老共，對內用「反黑箱」號召民眾包圍立法院鬥在野黨，「國會改革法」通過，賴指示行政院「覆議」、大法官「釋憲」，繼續鬥在野。

李艷秋表示，賴清德還用極高姿態，要大家「諒解」赴大陸發展的藝人，實則給這些藝人加上「為了錢，可以不要台灣」的標籤，反而掀起極端派的仇恨，對藝人發動霸凌；至於黨內自己人，雖然在大陸美女小三的溫柔鄉裡淪陷，但不需「諒解」，直接頒發獨董寶座平反。

李艷秋大酸，賴清德的愛將王義川，拿著監控人民行動的數據出來炫耀，他的內閣，用首都警察局長如此重要的職位，耍弄台北市長，「讓你二選一，但你要的我偏不給」，局長還沒上任，就知道市長、局長不合拍。更別提立法院的黨團總召柯建銘了，看他綁著「民主已死」的布條，頑強地以少數推翻多數，真的讓人覺得台灣民主已死。

李艷秋指出，總統是鬥雞，但政策表現卻軟弱無力。大陸旅遊的禁團令忽開忽關忽改，弄得觀光業者抓狂；再度開放陸生，結果限制一堆，對方已讀不回，連台大都只招到四成，成行的恐怕要再減半。

李艷秋說，鬥爭ECFA是太陽花的根，是民進黨賴以執政的氧，對方終止134項ECFA的關稅減讓，應該舉國歡騰才是，賴政府卻說，取消優惠「無助於兩岸關係的推進」，從兩國立馬變兩岸，讓人傻眼。依賴清德的善鬥，應該將剩餘還在享受優惠的項目自行切斷，宣示不再吃糖衣毒藥才對，這麼軟趴趴，讓人民看破手腳，原來賴政府只敢鬥在野、鬥人民，面對老共，狠話說盡，其實一籌莫展。

最後，李艷秋總結，蔡英文完全執政，還做做樣子喊謙卑，賴清德雙少數執政，卻明目張膽喊打喊殺，絲毫不見被民意教訓的反省；抗中血滴子亂飛，遇到對方強硬又高喊台海和平，上任這兩個星期，民心動盪，真的搞不清楚賴要做什麼？只看到這個政府的無能與剛愎。她嘆，我們的總統，是隻鬥雞，既然只有這個本事，那就繼續鬥好鬥滿吧！

▼李艷秋。（資料照／翻攝李艷秋的新聞夜總會）