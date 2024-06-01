2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

▲考試院第14屆正副院長暨考試委員提名人發布記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府31日公布考試院正副院長和7名考試委員被提名人，其中包括有國民黨籍身分的中山大學榮譽講座教授邱文彥、銓敘部前常務次長呂秋慧被提名為考委，國民黨則要求兩人說明。對此，綠委王定宇今（1日）受訪時表示，國民黨心胸狹隘、眼中只有政黨競爭沒有國家利益，人才是國家資產，只要為了台灣好，都應該用人唯才。

根據「中國國民黨黨章」第36條第1項規定，未經過中常會同意，擅自接受非本黨執政者延攬為政務官，有違反黨之紀律，應受黨之懲處。而黨員違反紀律，則分別有申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍5種懲處方式。

對於國民黨要求，王定宇表示，賴清德提名考試委員，為了國家用人唯才、不分黨派，各黨派優秀人才都被提名，國民黨卻要黨員說明為何答應，顯示國民黨心胸狹隘、眼中只有政黨競爭沒有國家利益。

王定宇指出，國民黨為了政黨，卻要這些人才先要政黨輸誠、說明接受理由，這樣的格局跟氣度人民看在眼裡，人才是國家資產，只要為了台灣好，都應該開誠佈公、用人唯才。

不過，事實上過去也有不少國民黨員在民進黨政府當官的例子，包括2000年民進黨陳水扁任總統時，第一次政黨輪替時的首任閣揆唐飛、國防部長李傑；總統蔡英文時期，也任用李大維出任外交部長、馮世寬出任國防部長等。

▼考試委員被提名人邱文彥。（圖／記者湯興漢攝）



▼考試委員被提名人呂秋慧。（圖／記者湯興漢攝）

