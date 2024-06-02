王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

▲前國代黃昭凱逝世。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者郭運興／台北報導

民進黨前國大代表黃昭凱1日逝世，享壽82歲。總統賴清德與多位民進黨立委深表哀痛，感謝黃投注畢生心力為民主努力，是台灣重要的民主啟蒙前輩。對此，民進黨立委王定宇今（2日）親揭過往回憶，感謝黃昭凱政治路的提攜，表示「永別了Uncle黃昭凱」。

黃昭凱黨內別號「Uncle Kai」，是民進黨新潮流大老，1日因胰臟癌辭世，享壽82歲，特別的是，賴清德進入政壇前，曾在黃昭凱任董事長的台南南都電台，主持醫療節目，黃昭凱形容，賴清德是從播音間走上陳定南的助選台，賴26日也親自到成大醫院探視這位前輩。

王定宇揭過往回憶表示，黃昭凱aka. Uncle，是他進入政治圈的第一個老闆，當時他還在讀成大，擔任國代的助理，很多基層朋友稱呼「黃國代」，認識黃昭凱的都稱「Uncle」、「Uncle凱」。

王定宇表示，黃昭凱很能接受新的東西和觀念，當時的VHS手持攝影機、第四台有線電視、廣播電台等，黃昭凱都曾投入過，他也是在黃的南都電台練會台語的。黃昭凱原來是成功的商人，屬於奇美集團下的塑膠原料的經銷，為了對抗當時威權的國民黨政府，毅然投身反對運動。

王定宇指出，黃很喜歡幫助年輕人，包括他和鄭文燦、還有很多當時的大學生都受過提攜，現在這些提攜的年輕人也已過半百，但是曾聽「Uncle」講民主運動故事的記憶歷歷在目。最後，王定宇哀痛表示，「永別了Uncle黃昭凱！」