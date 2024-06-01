黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

長期致力於台灣民主發展的海外團體北美洲台灣人教授協會（NATPA），曾在2015年頒發「NATPA廖述宗教授紀念獎」給太陽花運動的領袖人物黃國昌。昨日則發聲明撤回黃國昌獎項，綠委蘇巧慧今（1日）受訪時表示，只在自己直播的小框框中，享受同溫層喝采，非常可惜、可悲，反走過必留下痕跡，是否價值、言行一致大家都在看。

NATPA表示，2024年的今天，「黃先生的種種行為，一而再再而三的不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值」。對於獎項被撤銷，黃則透過聲明表示，尊重授獎單位的決定，但他認為因公共政策上不同看法而被指破壞、蔑視民主，實為不可承受之重。

對此，蘇巧慧受訪時指出，國民黨和民眾黨若真的認為自己法案很好、是真正民主的展現，大可把握每次機會向人民解釋，但委員會、協商、院會從未就實質條文內容報告或說明。

蘇強調，只在自己直播的小框框中，享受同溫層喝采，非常可惜、可悲，反走過必留下痕跡，是否價值、言行一致。

而黃國昌有意參選新北市長，是否認為國民黨會棄可能人選李四川，改支持黃國昌？蘇巧慧僅回應，國民黨的事情要問國民黨 自己對新北感情深厚 能讓新北更好的人事物自己都會支持，也努力讓自己成為對城市發揮貢獻的人之一。