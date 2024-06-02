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iPhone備忘錄「拿來做1事」！大批果粉都中：原來不只我

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少果粉都會用iPhone的備忘錄，就有網友貼出截圖，自己都用備忘錄記下「所有帳密」，好奇是不是每個iPhone用戶都有一個備忘錄長這樣。話題狂掀共鳴，「原來不是只有我會這樣」、「超方便，再上個鎖。」還有人分享，「我都用內建的『密碼』功能」、「一整串看下來，沒幾個人用例如 1password 之類的密碼管理器。」

近日「Threads」上一篇貼文引發共鳴，發文網友分享iPhone備忘錄截圖，上面寫著「所有帳密」，「是不是每個iPhone 使用者，一定都有一個備忘錄長這樣？」

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貼文瞬間引發共鳴，「我還會把（信用卡、身分證、健保卡等）卡片全部正反面掃描進去」、「以前一直覺得自己記性很好，直到真的忘記自己帳密，就開始會用備忘錄，真的很好用」、「有的帳號是要大寫或要加符號的，一定要記起來」、「我的名稱打：嗯呃喔個喔。掩人耳目」、「我甚至還有回家路線、地址、大門密碼、坐什麼車、走哪條路。」

事實上，iPhone備忘錄除了可以加入影像、手寫、連結，還能塗鴉、掃描文件、使用標籤和「智慧型檔案夾」整理資料，還能用密碼鎖住某份備忘錄，要輸入密碼或人臉辨識才能查看。

不過，也有網友留言直呼，「看得我超沒安全感」、「一串看懂普羅大眾的資安意識」、「兩年前我就是他X怕忘記，才所有東西都記在備忘錄裡面的，結果勒！備忘錄直接自己不見，讚喔！」

就有內行分享，推薦使用專門的密碼管理器，「可以直接整合 iOS 輸入密碼的欄位，只需要紀錄一個 vault 密碼就可以不用記其它密碼了，而且存雲端換手機也不用擔心遺失（如果不相信雲端也能存本機）。」

另外一位網友則是用iPhone內建的「密碼」功能，「當瀏覽某個網站登入頁面時，如果之前已經儲存了該網站的帳號密碼，它會自動彈出提示，讓你選擇已儲存的帳號密碼自動填入。」若是註冊新帳號，手機同樣會跳出選項，讓用戶可以選擇自動填入電子郵件、自動生成高強度密碼，註冊完成後，會自動儲存這些資料。

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