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想換iPhone「要買15還是等16？」　網答案一面倒：再當備用

▲iPhone 15上手體驗。（圖／記者陳俐穎攝）

▲原PO猶豫該不該現在換手機。（資料照／記者陳俐穎攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在已經即將進入6月，近日就有網友發文表示，他目前使用iPhone 11，最近正考慮要不要換iPhone 15 Plus，還是他應該再等等，等到iPhone 16推出後再換手機呢？貼文曝光後，大多數網友都認為可以再等等。

有網友在Dcard上，以「現在適合換iPhone嗎」為標題發文，提到他現在用的是iPhone 11，因為電池健康度只剩下72%，所以常常用沒多久就要充電。除了這部分，因為當初買的容量較小，所以現在也快滿了，不過，他其實很少玩手機，大多是用來看影片、漫畫，日常需求不太大。

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近日原PO就在猶豫是不是要換iPhone 15 Plus，因為他看網路上的評價都不錯，且空機有望以2萬8000元的價格入手，不過，iPhone 16其實也快要推出了，所以他就不知道自己該不該再等等？

▲iPhone 15上手體驗。（圖／記者陳俐穎攝）

貼文曝光後，多數網友認為，「等，剩沒幾個月，16不滿意的話，至少15又降價了」、「等3個月你可能可以用一樣的錢買更好的手機，或是更低的價錢買現在心儀的機子，當然是等」、「等16看看，有你需要的功能就捏著上，沒有的話15也大概會降價」、「手機如果還可以使用就先把電池先換掉，等i16上市再把原本手上的手機當備用」。

也有網友回應，「我自己是拿15 Plus，這支手機絕對夠你用，但你如果追求好上加好那就只能再等」、「換手機沒有什麼適合的時間，有經濟考量就不要追求最新的了」。

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