蘋果iPhone中國4月銷售躍增52%！　連2個月攀升

▲iPhone在中國的銷售回溫。（圖／CFP）



文／中央社

根據中國信息通信研究院的資料，美國蘋果公司（Apple）智慧型手機iPhone中國4月出貨量較去年同期躍增52%，延續前一個月的反彈上升趨勢。

路透社報導，根據中國信息通信研究院的資料，中國4月外國品牌手機出貨從去年同期的230萬1000支，增加52%至349萬5000支。

資料中雖未言明外國公司是蘋果，但蘋果是中國手機市場的主要外國手機製造商，意味著外國品牌手機出貨量增加可以歸因於iPhone的銷售表現。

蘋果iPhone中國3月出貨量成長12%，和2024年頭兩個月相比，呈現大幅好轉。蘋果今年頭兩個月銷售大幅衰退37%。

隨著蘋果本月在中國電商天貓商城祭出更積極的降價促銷活動，針對精選iPhone機種推出高達2300元人民幣的優惠折扣，5月出貨可望進一步成長。

蘋果這次降價幅度是2月的兩倍，也是繼華為上月推出高階手機最新系列Pura 70之後，推出的促銷活動。

華為首季擠下蘋果成為中國第2大智慧型手機製造商，並藉開設更多旗艦店和增加更多零售銷售據點，以擴大行銷。從華為分拆獨立的榮耀則盤踞銷售榜首。

根據中國信息通信研究院的資料，中國4月整體智慧型手機銷售量增加25.5%，來到2270萬支。