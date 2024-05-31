幫爸換手機「要選iPhone 15還是15 Pro？」　網推另1支：比較有感

▲原PO想幫爸爸換手機。（資料照／記者陳俐穎攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15系列已經推出一陣子了，近日有網友發文透露，她想要幫爸爸換一支手機，對方幾乎不打遊戲、不拍照，大家覺得換iPhone 15還是iPhone 15 Pro會比較好呢？貼文曝光後，多數網友考量到年紀，反而比較推iPhone 15 Plus。

女網友在Dcard上，以「iPhone 15、15 Pro選擇」為標題發文，提到她最近想幫爸爸換一支手機，爸爸平時不打遊戲也不拍照，不過一支手機都可以用很久，目前還在使用iPhone 6s Plus。

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因此，原PO便求問，大家會推薦直接換iPhone 15 Pro嗎？因為爸爸短時間內應該不會再換手機了；或是說，爸爸的需求沒有很高，會不會iPhone 15就夠用了呢？

貼文曝光後，多數網友都回應，「我投15 Plus一票，長輩螢幕大一點好打字、看字不吃力，看原文選Pro相機不常用、不打遊戲120刷新率大概也無感，選Pro沒什麼實質意義，反而是大一點的螢幕以及長一點的續航力，長輩比較有感」、「我覺得可以換15 Plus比較大」、「要也是15 Plus吧？老人家老花眼，而且他以前也是用Plus系列」、「15 Plus真心不騙」。

也有網友認為，「如果長輩只是日常使用一般簡單功能，好像也不一定要用到15，可以考慮13、14也行」。後來原PO則在留言處透露，因為爸爸手曾經受過傷，所以她擔心iPhone 15 Plus不好拿。對此，有網友便建議，「可以帶爸爸去門市親自拿拿看啊，搞不好他比較想要大台的」。