女業務賣男性內褲遭性侵！約談生意「車上被侵犯」　胸部驗出DNA

▲女業務賣男性內褲，結果上車不久就遭性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

一名女子小花（化名）從事販售男性內褲的業務工作，2023年與男子阿宏（化名）相約洽談買內褲事宜，沒想到上了對方的車不久就遭到性侵，氣得她跑去警局報案。台中地院審理後，依照強制猥褻罪，判阿宏7月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花在某服裝廠擔任男性內褲業務，2023年8月間透過某交友軟體，認識了網友阿宏，雙方為了洽談購買內褲的事宜，相約到某咖啡廳見面。

小花到場以後，不疑有他上了阿宏的車，豈料阿宏以「上網搜尋餐廳」為由，將車輛停放在路邊，接著伸出狼爪，在車內侵犯了小花。

▲女業務賣男性內褲，結果上車不久就遭性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小花不堪受侮，報警將惡狼繩之以法。阿宏落網後則供稱，確實有跟小花有親密接觸，但這是因為小花迎合他，雙方在自然而然的情況下才發生這些行為。

不過，小花的朋友供稱，小花在案發後立即打給她，語氣相當害怕、慌張與急促，聽起來就像要哭出來了，且案發後小花性格大變，變得與先前完全不同。

阿宏在無法隱瞞的情況下，最終坦承犯行，並且與小花達成和解、依照合約賠償完畢。台中地院審理後，依照強制猥褻罪，判處7月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。