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社會 社會焦點 保障人權

揪11歲女童4度開房！渣男害她懷孕墮胎　辯「以為她16歲」被打臉

▲桃園市少女配合警方誘捕張姓男子，卻在警方監控下仍遭張男性侵得逞，地院審理後判處張男8年有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲男子性侵女童得逞，彰化地院判處4年8月有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者劉人豪／台中報導

彰化1名33歲男子，多年前透過網路認識1名年僅11歲、還在就讀國小的女童，竟4次帶著她去前往摩鐵開房間，女童家人事後得知她懷孕，帶她去墮胎並報警提告，女孩受創後身心遲遲未能平復，彰化地院依妨害性自主罪判渣男共應執行4年8月有期徒刑，男子不服上訴，台中高分院認為並無量刑失當，駁回上訴。

判決書內容指出，男子有傷害、詐欺、竊盜、毒品、妨害公務、毀損、脫逃等等前科紀錄，在工廠擔任操作員，在網路遊戲Weplay通訊軟體、臉書認識該女孩，也知道女孩當年才國小年紀尚小，便邀女孩多次前往摩鐵開房間，直至女孩懷孕，家人得知後帶女兒墮胎並報警，並從胚胎驗出他就是腹中胎兒的父親，他才肯出面認錯。

法官審酌，男子為30多歲成年人，女童年僅11歲，涉世未深，正處於身心與人格發展重要階段，對於男女兩性關係懵懂，不具完全性自主判斷能力，竟為逞一己性慾，未考慮對女童身體、心理負面影響及後果，4度均未戴保險套避孕，將女童性侵得逞。

案發後男子結婚，當庭表示有和解意願，至今未得到女童及其家屬諒解，家屬更無法諒解1個30幾歲的人可以做這樣的事，請法官從重量刑。法官依妨害性自主罪，一罪一罰，犯4罪分別處4年5月至4年不等刑期，共應執行4年8月徒刑。

男子不服上訴，稱4次性行為均合意，稱印象中女童一直說已滿16歲，且女童外貌、談吐等看起來比較成熟、超齡，請求判無罪。

台中高分院認為，11歲女童外貌尚屬稚嫩，與一般年滿16歲女子，一般人應可從外貌、行為模式及談吐內容等方面，輕易辨認有差距，原審判決用法均無違誤，男子上訴否認犯行難以採信，判決駁回。

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