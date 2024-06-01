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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰下週起分四梯宴請綠委　強化行政、立院聯軍備戰國會攻防

▲▼ 卓榮泰赴立法院備詢-卓榮泰。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

新閣上路，行政院長卓榮泰近日陸續拜會立法院長韓國瑜及各黨團，昨天（31日）也首度赴立法院施政報告並備質詢。據了解，卓榮泰下週起將分4梯次宴請8個立院常設委員會的黨籍立委，強化行政、立法團隊交流，也就打詐4法等重點法案及國會議事攻防部分匯聚共識。

總統賴清德就職前，也曾宴請執政黨立委，據當時與會綠委轉述，賴清德對新國會處境表達高度憂心，有不少立委反應，在野黨一起推動親中、錢坑、肉桶法案，是眼前必須拆解的難題，會中也達成共識「儘管表決會輸，但是論述一定要贏」，要透過好的政策爭取民意。並加強未來行政、立法部門的互動與合作。

而新政府上路後，閣員們赴國會報告、備詢，也積極拜會朝野立委溝通政策，由於新任閣員不少，執政黨立委、黨團幹部和各政策小組也與行政部門加緊聯繫，討論議案與民生優先政策，盡快熟悉彼此也凝聚共識。

現也有綠委接獲通知，自下週一（3日）起，卓榮泰將分4梯次宴請黨籍立委，6月3日是教育及文化委員會、交通委員會，6日經濟委員會、財政委員會，13日內政委員會、外交及國防委員會，17日則是司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會，依序各委員會「民生優先」法案溝通，尤其打詐4法更是重中之重，黨團三長則是每場都會參與。

對此，綠委蘇巧慧受訪時笑稱，「我以為這是要比較低調的哈哈」，蘇坦言，確實有收到卓榮泰的通知，希望能和委員們餐敘，這是一個慣例，希望在行政、立法之間，團隊可以有更多了解和互動，行政院要順利推動施政，也是需要立法委員支持。

蘇巧慧強調，立委對於政策的了解也是反映真實民意最好的管道，非常支持有這樣能夠互相見面的機會。相信有機會的話，卓榮泰也會很樂意能夠和其他黨派的立委有這樣的互動機會。

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