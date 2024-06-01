左右護法楊瓊瓔！4次院會都直奔主席台防守　曝韓國瑜喝水習慣

▲立法院長韓國瑜主持院會，楊瓊瓔（右三）在一旁協助維持議場秩序。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

這次立法院院會共四天四夜審議國會改革法案，由於法案爭議性高，藍綠白三黨立委進行了綿密的攻防戰，期間朝野口角衝突更是從未間斷過，有時甚至上演全武行，而在一陣吵雜的氛圍中，都可以清楚聽到藍委楊瓊瓔的聲音，不斷高喊著「尊重院長、尊重國會」。楊瓊瓔向《ETtoday新聞雲》透露，四天下來，除了幫韓國瑜整理手邊的資料，她也與韓國瑜有了很好的默契，10分鐘遞一次普洱茶、10分鐘再遞一口咖啡，讓韓國瑜不會過於疲倦。

在審查國會改革法案時，國民黨立委為了讓議事順暢，一早議場一開門，就衝向主席台守候。楊瓊瓔回憶起這四天的過程，她表示，因為立委萬美玲要先到簽到台遞案，她則是要先固守主席台，因此7點不到，她們兩位就先在大門口站好位子，其他男性立委則在她們身後掩護，不讓綠委越雷池一步，完美的「進攻」及「防守」讓她這四天都可以在1分鐘之內從大門口衝向主席台。

▲楊瓊瓔（右二）協助韓國瑜整理資料。（圖／記者林敬旻攝）



「累！真的累！」被問到四天下來是否疲憊，楊瓊瓔不假思索的回應，她也馬上說，但就是看到韓國瑜真的非常認真，讓她也決定要好好用自己的力量協助議事順利進行。楊認為，她平常對人和氣，且較為資深，她的角色站在韓旁邊，綠委應該不會太不禮貌，因此主動就站在韓身邊。

楊瓊瓔提到，民進黨立委為了要拖延議事程序，一條法條都要表決8、9次，因此每一案的資料通常一大疊，她為協助韓國瑜，只要韓國瑜唸過的資料，她就會馬上幫忙整理，偶爾韓國瑜太累，她也會馬上提醒韓「這個念過了，要換下一個了」。

楊瓊瓔透露，韓國瑜其實非常細心，雖然他在主席台上沒有過多的表情，但是只要看到台下一有衝突，他就會馬上問楊瓊瓔底下的狀況，5月17日那天5個立委掛彩送醫，韓馬上要楊瓊瓔幫忙聯絡議事人員上前關心；5月24日麥玉珍遭林淑芬打臉，韓國瑜也請楊去詢問麥的狀況；5月28日羅智強被邱議瑩打臉時也馬上問是怎麼打到的。

立法院會審查國會改革相關法案，每天都是馬拉松式的過程，楊瓊瓔說，韓國瑜常常為了專注在議事上，過程中都沒有進食、喝水，因此她也要三不五時提醒韓要喝水，最後也與韓國瑜培養了良好默契，約10分鐘就會遞普洱茶給韓，若韓太累，也會遞上咖啡與普洱茶交替飲用。楊瓊瓔說，這次的過程雖然有衝突，但也順利完成，感謝自己成為其中一員，一起協助韓國瑜及國民黨立委們將重要的法案終於通過。



