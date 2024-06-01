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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文武雙全張嘉郡！緊站韓國瑜旁擋下垃圾攻擊　揭1事讓她緊守主席台

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，遭民進黨立委丟「垃圾」。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜主持院會遭民進黨立委丟「垃圾」，藍委張嘉郡（左二）拿手板抵擋。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院日前經歷4次朝野抗爭的院會，才三讀通過攸關國會改革相關法案。而在院會審議期間，立法院長韓國瑜不斷遭到台下綠委抗議，甚至多次向韓國瑜發動「攻擊」，包含潑水、射紙飛機、丟垃圾袋等，不過都被一直站在韓國瑜身旁的張嘉郡攔截下來，張嘉郡在這次保護韓國瑜的戰役中，立下功勞，也成為媒體眼中的「貼身小秘書」。張接受訪問時也爆料，藍綠攻防前，她答應了韓國瑜女兒韓冰一件事，讓她始終守護在韓國瑜身旁。

四天四夜的國會改革法案大戰，朝野立委到最後都精疲力盡，但站在韓國瑜身旁的張嘉郡，卻一直都是精神抖擻，遇到綠委往主席台丟東西時，她馬上伸手將一旁的口號看板擋在韓前面；現場氣氛太吵時，她會在一旁維持秩序，甚至韓國瑜在看資料時，她會細心在旁邊幫忙整理資料。外界看到張嘉郡的表現紛紛稱讚，更認為她是韓國瑜身邊的「貼身小秘書」。

▲立法院長韓國瑜三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，民進黨立委用大型充氣氣球抗議。（圖／記者林敬旻攝）

張嘉郡父親是前雲林縣長張榮味，韓國瑜妻子李佳芬也曾任雲林縣議員，兩家人都是雲林政治世家，彼此非常熟識，私下也有私交。張嘉郡透露，對於這次的朝野攻防，她有與韓國瑜女兒韓冰傳訊息聊天，韓冰請她要好好保護韓國瑜，還有自己，因此這也是她始終站在韓國瑜身旁的原因之一。

立法院院會從九點開始，審議國會改革法案時，都是挑燈夜戰到深夜12點，張嘉郡幾乎都一直站在韓國瑜身旁，四次院會站下來，她坦言身體也是非常疲憊，到最後都是用意志力及使命感在支撐著，也因為她與韓國瑜有革命情感，有責任要守護韓國瑜，尤其看到韓國瑜對於議事上包容及度量，讓她非常感動。

不過張嘉郡可不是只站在韓國瑜旁邊而已，有時她會扮演傳話者角色，例如坐在她右手邊的秘書長周萬來要跟韓國瑜講話，但因院會實在太吵，雙方聽不到彼此聲音，張嘉郡就會幫忙他們兩人溝通；有時綠委吳思瑤要遞資料時，她也會協助議事人員收案。

▲立法院長韓國瑜三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，民進黨立委用大型充氣氣球抗議。（圖／記者林敬旻攝）

在幾次媒體鏡頭捕捉下，也看到張嘉郡會因為綠營為了拖延議事時間，反對自己提的法案，讓她忍不住對台下怒轟，「這是你們自己的提案耶！」；又有一次因綠營攜帶藍白拖鞋進議場，韓國瑜宣布，「依據立法院議場安全維護及管理要點第七點，會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備」，而一旁的張嘉郡則也跟著補上一句「拖鞋也不可以」。

張嘉郡說，院長的角色真的不好當，除了要與三黨總召溝通，也要從中協調出最大公約數，相當考驗院長智慧，因此她的角色就是希望能盡量協助韓國瑜，而4天下來也主動幫同事「加菜」，買一些蛋塔、菠蘿包等小點心請大家吃，補充大家的元氣；張嘉郡也笑稱自己因為反應夠快，多次成功阻擋民進黨「攻擊」，才能讓韓國瑜最後能順利敲下議事槌。

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，遭民進黨立委丟「垃圾」。（圖／記者林敬旻攝）
 

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