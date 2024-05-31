花蓮個別旅客住宿優惠起跑！即日起線上申請　國際平台不適用

▲花蓮獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動開跑，民眾即日起可自至交通部專屬網站申請登錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動，將於6 ／1正式開跑，民眾即日起可自至「交通部觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」網站登錄，並查詢有參加活動之旅宿業名單，以及相關活動QA，也可先上傳身分證或健保卡正面圖檔，便於入住旅宿時查詢使用規定。

旅客需於實際入住時提供身分證或健保卡，讓旅宿業者核對為本人入住，每房每晚依實際住宿房價現場折抵獎助金額，每人身分證統一編號限用一次，獎助基準為週一至週四平日住宿每房補助1,000元，週五至週日假日以及國定假日的住宿補助500元，另為保障消費者住宿安全及權益，並考量國際訂房平台內房源（如Booking.com、等）並非全部為合法旅宿業，為免日後消費爭議無從救濟，故本次優惠活動不接受國際訂房平台之訂房。

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花蓮縣政府因應震後的觀光振興，與中央共同竭力期能有效縮短觀光低谷期，並持續推動永續旅遊及優化觀光活動，同時強化太魯閣以外之觀光亮點宣傳，事實上花蓮縣除了重災區的太魯閣國家公園外，其他大部分觀光景點依然安好，遊客仍可暢遊花東縱谷及花東海岸線上各式各樣之景點，縣府已串接這些特色景點，並拍攝宣傳影片，配合「永續遊花蓮獎勵方案」及交通部觀光署「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，雙管齊下合力再創花蓮觀光榮景。

活動網址連結：https://gostayeast.tad.gov.tw