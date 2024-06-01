瘦小國3生半夜出門！遭8+9押廟前「安全帽狂毆+搶錢」　嬤心痛提告

▲台中1名瘦小國三男在土地公廟前遭群毆倒地。（圖／台中市議員江和樹提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名蕭姓國三男生今（1）日零點多外出找朋友，不料撞見一群長期欺負他的7名廟會陣頭成員，蕭生被帶到福德正神廟前，手機先是被搶走，接著口袋內3萬5千元現金也被搶走，其中有4人徒手或拿安全帽朝頭部、身體猛K，即使被毆打倒地仍被眾人用腳猛踹，瘦弱的他在一群高壯施暴者當中顯得相當無助，阿嬤氣得提告，一定不放過對方。

台中市議員江和樹上午接獲1名阿嬤陳情，指她孫子昨晚被朋友叫出去，接著在北區一間福德正神前被一群人痛毆，她從鄰居得知消息後，馬上搭計程車去接回孫子，已帶去醫院驗傷，她相當不捨，怎會被打成這樣，一定會去提告。

蕭生表示，打他的一群人當中，有個姓蔡的，多次要向他借錢借不到，就在外面亂傳是他欠錢，他昨晚去北區找朋友，結果撞見這群人，這群人一看到他，就衝過來一陣痛毆，擔心他報警，就拿走手機，意外看到他口袋有3萬5千元現金，當場就被搶走了。

這群人不但搶手機搶錢，還徒手毆打頭部，腳踹，把瘦小的蕭生打趴在地。

江和樹表示，蕭生長期被霸凌，時常被索討，一旦拿不到錢就被毆打，希望警察單位介入調查，讓這些霸凌者得到應有的懲罰，同時不希望再有這種情形發生。

警方表示，已掌握動手者身份，全是未成年，待製作完被害人筆錄，將一一傳喚到案說明。