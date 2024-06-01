3週產2部「五府千歲」動畫　正妹女大生笑：外國AI不識台灣神明

▲兩名女大生廖芸瑄（左）以及劉宛林（右）幫千光宮以AI製作建廟歷史影片 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

以五府千歲為主神的高雄市鼓山區千光宮，不同於其他廟宇的熱鬧慶典，而是在神明聖誕時舉辦講座，同時跟大學系所合作找來兩名正妹女大生，在一個月內透過AI製作動畫，講述千光宮的建廟故事。兩名女大生說這個任務似乎在冥冥之中，有神明保佑，作業時間不但提前在三週內完成，而且只要人待在廟裡，靈感就會一直湧現。

千光宮今天（1日）舉辦神明熱鬧慶典「主神五府千歲聖誕」，但不同其他傳統廟宇會找來陣頭、家將等遶境儀式，而是單純在廟裡舉辦講座，其中還跟高雄科技大學的兩名女大生合作，透過AI來製作千光宮的建廟故事，兩名女大生製作兩段影片，現場播放時，讓在場的民眾都覺得非常新奇。

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▲兩名女大生幫千光宮以AI製作建廟歷史影片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩名女大生幫千光宮以AI製作建廟歷史影片 。（圖／記者吳奕靖攝）

兩名女大生目前正在就讀高雄科技大學的企業管理系進修部一年級學生，分別是劉宛林以及廖芸瑄，平常白天要上班，晚上還要上課，因為原先規劃的完成進度時間為1個月，不過他們說自己也覺得奇怪，因為進度提前在三週內完成，似乎冥冥中如有神助。

廖芸瑄回想完成的那一刻時，「為期一個月好像很夠，但是我們都需要上班上課，利用瑣碎的時間來製作，所以回頭再看完成影片時就會很感動，因為我們在很短時間內就自己覺得很完整的影片」。

劉宛林說：「我們有來宮廟的辦公室製作，有發現在這邊做的話就會有比較多的靈感，因為宮廟一進來之後，我就覺得整個環境都非常舒服，我們都會去拜拜，就有跟王爺說有要做這個影片，在這邊製作就會比較順利，會有比較多的靈感」。而廖芸瑄說「整個製作過程就很特殊難忘，因為一開始很不熟悉這個軟體，因為軟體很新，在研究過程當中會跟我們預期不太一樣，最初會有很多碰壁的地方，以為下個指令就能達到我們要的效果，但是結果並不然，後來慢慢熟悉之後就突破問題」。

▲千光宮主委陳帝生頒發感謝狀給兩名學生廖芸瑄（左）以及劉宛林（右）。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鼓山區千光宮主神為五府千歲 。（圖／記者吳奕靖攝）

製作開始之前究竟遇到了什麼問題？劉宛林笑著說：「下指令竟然會跑外國人的樣子出來，而且AI國外軟體根本就不懂台灣神明歷史，對東方神明臉孔的部分，圖庫就沒有那麼多，也比較陌生，下指令之後就無法生成我們想要的樣子，只好一次又一次的嘗試，最後抓出五府千歲的神韻樣子」。劉宛林也回想當初製作時，也有跑一些很詭異東西出來，像是或是「人一多的話，就會有人的臉會扭曲或是出現第三隻手」，這都得要靠耐心來修正。