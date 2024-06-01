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南消首創消防AI主播　消防宣導教育邁向新紀元

▲台南市消防局第七大隊於6月1日正式推出「消防AI宣導主播」，透過AI技術生成的人像及聲音，用全新的方式將消防知識於網路媒體平台播放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊於6月1日正式推出「消防AI宣導主播」，透過AI技術生成的人像及聲音，用全新的方式將消防知識於網路媒體平台播放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於6月1日正式推出「消防AI宣導主播」，標誌著台南的消防宣導進入了新的紀元，透過AI技術生成的人像及聲音，結合當今社會流行的短影音時數概念，用全新的方式將消防知識於網路媒體平台播放。

傳統消防宣導多依賴消防員於實體活動來與民眾教學，抑或製作影片透過臉書平台分享，而「消防AI宣導主播」突破以往靜態的圖片、圖卡、影片教學，提供更好的動態視覺效果，彷彿真人在民眾面前傳達消防知識。

▲台南市消防局第七大隊於6月1日正式推出「消防AI宣導主播」，透過AI技術生成的人像及聲音，用全新的方式將消防知識於網路媒體平台播放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次推出一位男性AI主播梅霍奇，以滅火器諧音來命名，另一位女性AI主播朱靜琪，以住警器諧音來命名，透過幽默的諧音取名來強化民眾印象，並參考當今社會流行趨勢短影音黃金時數30秒，來製作宣導影片抓住民眾使用電子設備時的注意力，後期將規劃AI主播融入消防幼兒教育，於消防隊設置「消防AI主播幼兒互動教學」，讓小朋友運用投影片、大面板觀看AI影片，增加教學的互動性和趣味性。

第七大隊大隊長石家源表示，科技日新月異，消防單位也要運用新方法、新科技來融入宣導，希望本次推出的消防AI主播，能讓消防宣導煥然一新，吸引更多民眾來學習消防觀念。

▲台南市消防局第七大隊於6月1日正式推出「消防AI宣導主播」，透過AI技術生成的人像及聲音，用全新的方式將消防知識於網路媒體平台播放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，政府服務沒有最好，只有更好，消防局應保持創新和變革的思維，為火災預防宣導、災害搶救及緊急救護等各項工作，奠定深厚且堅實之量能，以守護民眾安全為目標，做台南市民最堅強的後盾。

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