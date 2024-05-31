治療師變狼！患者車禍手受傷「他摸乳頭」復健　女報案崩潰搥牆

▲一名物理治療師在復健過程當中，涉嫌襲胸。（圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名許姓男子在高雄市鼓山區一間復健診所擔任物理治療師，一名女子因爲車禍受傷引發手部、脊椎不適，去8月14日前往該診所進行復健，許竟在沒有其他人在場的情況下，趁為對方按摩的機會，未經同意就觸碰女病患的胸部，事後這名女病患提告，檢察官調查後認為事證明確，依強制猥褻罪嫌將許提起公訴。

許姓物理治療師涉嫌在該診所4樓診療室，對女病患進行按摩時，先要求她平躺，未告知將觸及私密部位並取得同意，即將手伸進她上衣，甚至觸碰乳頭，女病患當場感到不適，但由於顧忌直接向診所反應恐有滅證包庇情事，所以壓抑情緒未立即反應。等待按摩結束後，立刻前往高雄市政府警察局左營分局文自派出所報案。

▲事後，女子到派出提告時，有搥牆自殘等行為（圖／CFP）。

許姓男子在偵查中，承認曾在按摩過程中觸碰A女胸部，加上，被害人在案發當日或隔日即告知他人被猥褻的事情，並在警局製作筆錄時，有情緒低落、掉淚、搥牆壁的情形，也提供了其與心理諮商師的LINE對話紀錄，內容顯示她在案發當天晚上即告知心理諮商師其遭遇。此外，診所的監視錄影畫面也足以佐證她遭猥褻。

檢察官調查過後，認為許姓物理治療師涉嫌違反刑法刑法第228條利用權勢性交或猥褻罪犯行明確，將惡劣的許姓治療師起訴。