綠委仍穿白球鞋出席院會　徐巧芯：不尊重卓榮泰「蠻可笑的」

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜28日於院會宣告，今（31日）將進行行政院長卓榮泰施政總質詢，提醒立委著正式服裝，不過今仍有部分民進黨立委不配合。國民黨立委徐巧芯表示，民進黨立委不尊重自己的行政院長，「我覺得也蠻可笑的」；藍委柯志恩也說，綠營自己要這樣對自己的行政院長，他們也只能尊重。

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院長韓國瑜在28日院會散會前，要求朝野立委在31日行政院長施政報告時，不要再穿牛仔褲、球鞋，「高級餐廳都不准這樣的穿著。」今日不少立委西裝筆挺出席，韓國瑜簽到時巧遇著正裝的綠委鍾佳濱，韓也驚呼「今天穿得這麼帥啊！帥啊！」不過綠委李坤城則依舊穿牛仔褲跟球鞋。

對於有部分立委仍未著正裝，柯志恩說，韓國瑜要求大家著正式服裝，她自己就把牛仔褲換成長褲，球鞋換成高跟鞋，這很稀鬆平常。國民黨今天穿這樣是表達對民進黨政府內閣的尊重，韓希望透過這樣維持和諧畫面，綠營自己要對自己行政院長覺得沒有什麼，那是民進黨的選擇，尊重。

徐巧芯今天也穿全身套裝出席，受訪時提到，韓國瑜上次院會特別報告，希望今天大家可以穿正式服裝，不要穿牛仔褲也不要穿運動鞋，國民黨立委都很配合韓院長，民進黨立委還是穿牛仔褲跟球鞋，今天是卓榮泰做施政報告，那也是蠻可笑的。

國民黨立委羅廷瑋也說，他穿的跟立委就職時同一套西裝，顯現出對立法委員這個職位的尊重，以及對行政院長的尊重，最重要的就是，韓國瑜既然都說了，大家應該一致對外。

