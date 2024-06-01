黃仁勳明台大演講！學生寫信求入場　校長喊「抱歉」：非主辦

▲黃仁勳昨日無預警出現在台大校園。（圖／摘自台大臉書）

記者許敏溶／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近期來台掀起一陣旋風，他明（2日）將在台大體育館的COMPUTEX活動上發表專題演講，更引發各界關注。台大校長陳文章今日在校務會議上表示，許多台大學生寫信給他，希望校方協助學生入場，但他也鄭重澄清，台大不是主辦單位，只是出租場地，建議無法入場師生透過媒體轉播參與。

黃仁勳來台後掀起旋風，所到之處成為各界關注焦點，獲頒台大名譽博士的黃仁勳，昨天中午無預警出現在台大校園，被聞訊而來的台大學生包圍。黃仁勳對於台大學生們索取簽名來者不拒，也很熱情地大家寒暄。黃仁勳拿到台大校長陳文章致贈的「NTU T-SHIRT」，十分開心地拿出來比量。

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黃仁勳明天將參與COMPUTEX活動，活動地點就在台大體育館，在今天台大校務會議上，校長陳文章就透露，不少學生寫信給他，希望校長幫忙入場，但他無奈表示，「我沒權力做這事」，台大不是主辦單位，只是出租場地，所以無法幫忙入場，建議無法入場的師生可以透過媒體轉播參與。

▲學生寫信求入場聽黃仁勳演講，但陳文章無奈表示「抱歉非台大主辦」。（資料照／記者許敏溶攝）

▲黃仁勳昨日出現在台大校園被包圍。（影／摘自台大IG）