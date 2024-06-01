「黃仁勳美食圖鑑」高嘉瑜吃過5家！網點頭：平民小吃

▲黃仁勳美食圖鑑。（圖／晉聊些五四三授權提供）

網搜小組／曾筠淇報導

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳被譽為「AI教父」，來台後的一舉一動都受到高度關注。他明（2）日將於台大演講，而在此之前，媒體、民眾都捕捉到他到處吃美食的身影，資深媒體人吳佳晉就製作了「黃仁勳美食圖鑑」，掀起討論，民進黨前立委高嘉瑜也發文直呼，「我只吃過5家」。

資深媒體人吳佳晉在臉書粉專「晉聊些五四三」上，貼出「黃仁勳美食圖鑑」，包含犁園湯包館、花娘小館、老撈、富霸王豬腳、牛耳精緻麵館、春韭、鄒記食舖、聚聚、圓環邊蚵仔煎、豆花莊、詹記水果、五燈獎豬腳魯肉飯。吳佳晉進一步指出，從黃仁勳的美食圖鑑可知，「黃老大目前為止，開吃範圍都還在北部」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高嘉瑜也在自己的臉書上發文轉貼這張圖片，並拋問「大家吃過幾家？我只吃過5家」。她也說，這張圖表中有其中一家在內湖，就是「牛耳牛肉麵」，她也加碼推薦兄妹店「牛閣」，內用有洛神花茶、仙草蜜可以免費喝。

貼文曝光後，引發網友討論，「這五家我也吃過～平民小吃」、「我也一樣是吃過這五家，外加AI晚宴的磚窯。以前在內科加班時也常去牛耳」、「牛耳好吃」、「五燈獎他吃對間」、「以上都沒吃過嗚嗚」、「對高嘉瑜美食圖鑑比較有興趣」。