台大鼓勵學生暑期出國「經費倍增」！校長：審核不參考學業成績

▲台大「推動學生全球移動力」計畫，希望藉此讓更多台大學生利用暑假拓展國際視野。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大系統實施一學期16周後，寒暑假時間拉長。繼台師大將在暑期試辦免學分費計畫後，台大今（1日）宣布「推動學生全球移動力」計畫，鼓勵台大學生參與國外雙聯學位或國際競賽，到國外參與NGO社會服務或到國外實習，台大將提升一倍經費開放學生申請，未來審核標準將是學生的學習目標，而不是學業成績，預計從明年暑假起實施。

為了與國際接軌，台大系統實施一學期16周，連帶也讓寒暑假時間拉長。台師大為鼓勵學生善用暑假彈性修課，日前宣布從今年暑假起，試辦放寬日間學制暑期授課措施，包括免收學分費、調降課程最低開課人數，並已開設近60門課程供學生選修，初選已經有超過1000名學生。

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台大今天舉行校務會議，校長陳文章表示，隨著暑假時間拉長，為了鼓勵學生善用時間，故提出「推動學生全球移動力」計畫，鼓勵台大學生利用暑假時間出國，開拓國際視野，學生可以跟頂尖大學進行交換、雙聯學位，參與其暑期課程，也可利用暑假參與國際競賽，或者到國外的NGO進行暑期實習，或到國外進行社會服務。

陳文章進一步說明，「推動學生全球移動力」計畫主旨是鼓勵學生出國開拓視野，所以審核標準不會是學校成績，而是學生提出的學習目標，同時台大也會增加一倍經費，讓更多台大學生出國，預計從明年暑假開始實施，下學期起會在校內舉辦相關說明會。