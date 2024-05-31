一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」！網笑：感謝黃仁勳

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／總統府提供）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀，以及廣達董事長林百里等人29日聚餐後，跑去寧夏夜市「續攤」，受到外界高度關注，就有網友驚呼，張忠謀創辦護國神山台積電，今年92歲的他居然是第一次體驗台灣夜市，應該不算太離譜吧？貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，「有沒有張忠謀54歲以前沒來過台灣的卦？」靠著台積電的股票賺飽飽，卻對一手創辦護國神山的傳奇人物張忠謀從沒了解過，於是上網查了一下資料發現，張忠謀18歲以前都在中國大陸成長跟讀書，後來到美國取得麻省理工機械工程學士跟碩士，以及史丹佛大學電機工程博士。

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之後張忠謀就在美國工作，還拿到美國籍，1985年張忠謀獲延攬擔任台灣的工研院院長兼任聯電董事長，「那時他才第一次抵達台灣」，也就是說，這一次與黃仁勳一起逛夜市，是92歲的張忠謀第一次體驗台灣夜市，「應該也不算太離譜吧，有沒有卦？」

貼文曝光，掀起網友討論，「他就是典型的中華民國裔美國籍，另外一個相近的例子是旅日的王貞治，不過他更厲害沒有拿日本護照，敬佩」、「對張爺爺有興趣可以去找一本叫『器識』的書，裡面滿多他的卦」、「不重要，他是我偶像，黃仁勳也是」、「沒人覺得這三個人一起在夜市蠻危險的嗎，等等遇到瘋子」、「張忠謀本來就是外省人啊！但他對台灣的認同感和歸屬感是真的很高」、「仁勳阿伯真的很有型欸 」。

▼黃仁勳帶著一群重量級人物到訪寧夏夜市，吃蚵仔煎當消夜。（圖／寧夏夜市觀光協會提供）

