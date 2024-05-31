快訊／野生黃仁勳出沒台大被包圍！校長送「NTU T恤」他開心比量

▲輝達執行長暨創辦人黃仁勳，今天突然出現在台大校園。（圖／摘自台大臉書）

記者許敏溶／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人、台大名譽博士黃仁勳今（31日） 中午無預警出現在台灣大學校園，在第一活動中心被聞訊而來的台大同學包圍。黃仁勳對於台大學生們索取簽名來者不拒，也熱情地和大家寒暄。黃仁勳拿到台大校長陳文章致贈的「NTU T-SHIRT」，十分開心地拿出來比量。

輝達創辦人黃仁勳近期來台掀起一陣旋風，昨宴請14位科技業大老，現場眾星雲集。而去年曾擔任台大畢業典禮致詞嘉賓的黃仁勳，今天中午無預警出現在台大校園，在第一學生活動中心被學生包圍，同學們紛紛向黃仁勳索取簽名，黃仁勳也是來者不拒，並熱情地和大家寒暄。

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今天下午台大臉書PO出黃仁勳出沒校園的貼文和照片後引發熱議，半小時內就有近30個分享，網友紛紛喊「羨慕」、「完美錯過」、「活大要變排隊名店了嗎​？」還有網友建議「去買他的情侶衣」。台大臉書小編則說，期盼這幾天能見到黃仁勳穿上NTU T-SHIRT走在街頭。

▲輝達創辦人黃仁勳今天突然出現在台大校園，對於學生要求簽名來者不拒。（圖／摘自台大臉書）

▲黃仁勳拿起台大T-SHIRT比量。（圖／摘自台大臉書）