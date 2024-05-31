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台大通過新版畢業證書！中華民國紀年回歸　9月起發放

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大通過新版畢業證書，採用「直式、中英合併且有邊框」版本。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大新版畢業證書去年上路，部分師生不滿刪除中華民國紀年。台大今（31日）舉行教務會議，由於意見無法統一，經過投票後，通過採用「直式、中英合併且有邊框」的版本，而在中文版則有中華民國年號，英文版則用西元紀年，預計113學年、也就是今年9月開始，學生就會拿到最新版的台大畢業證書。

台大新版畢業證書在去年上路，因為畢業證書採用中英文合一，導致部分師生不滿畢業證書刪除中華民國紀年。在今年3月的校務會議，更有學生認為畢業證書應該分為中文與英文兩張，最後校長陳文章決議，由教務處再蒐集更多國內外大學樣本後再討論，在5月底的教務會議上決定確定版本。

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今天上午台大舉行教務會議，會中校方與學生各提出畢業證書版本，由於無法達成共識，最後進行投票，通過採用「直式、中英合併且有邊框」的畢業證書版本，而在中文版畢業證書則有中華民國年號，英文版則用西元紀年。

台大表示，今天通過的畢業證書版本議案，明天將到校務會議上報告、備查，但不會再投票。新版畢業證書從113學年開始使用，也就是今年9月開始，預估第一批畢業的碩博士生會拿到，而上周畢業典禮學生拿到的畢業證書，仍是112年版本。

▲▼台大首位校學士賴奕達畢業，畢業證書將典藏在台大校使館。賴奕達未來將延續鐵路立體化的研究。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大112學年的畢業證書，採用中英文合併。（圖／台大提供）

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