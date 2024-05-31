　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆掃黑！破6賭場抓38通緝犯　他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

▲▼ 基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市警察局執行「全國同步掃黑行動」，查緝暴力犯罪集團、賭場等案件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」併肅槍、緝賭專案，針對轄內黑道幫派涉暴力犯罪集團、非法持有槍械、經營賭場等案件積極蒐報，成功檢肅治平對象3名及共犯19人到案、查扣不法所得24萬3400元、賭資60萬4540元，緝獲通緝犯38名，並同時對於轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所執行威力掃蕩並加強臨檢。

本次掃黑行動起獲衝鋒槍1把、改造手槍3把、模擬槍1把、子彈59顆，破獲6處賭場、移辦賭客45名、起出賭資60萬4540元，偵破各類刑案167件227人、緝獲通緝犯38名。

第四分局成功檢肅黃姓男子為首之暴力犯罪集團，黃男僅因手下與被害人有2萬元的債務糾紛，即設局邀約對方至集團據點討論生意，被害人不疑有他，赴約後卻遭黃嫌指使小弟持鐵棍毆打成傷並短暫昏迷。

▲▼ 基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」。（圖／記者郭世賢翻攝）

另黃嫌因不滿女友分手後與被害人交往，竟謊稱要向被害人購買物品，約至住家超商外交易，隨即率小弟分持西瓜刀、鋁棒埋伏毆打成傷，本局獲報後立即成立專案小組蒐證並報請基隆地檢署指揮，於15日兵分多路持拘票、搜索票將黃嫌及共犯等9人檢肅到案，並扣得犯罪工具西瓜刀、行動電話等證物，詢後依組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害秩序、妨害自由等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」。（圖／記者郭世賢翻攝）

其次，刑警大隊(偵二隊)於網路偵蒐時，發現余嫌網頁瀏覽痕跡，遂對其實施動態蒐證，佐以過往查緝經驗認其為改造槍械高風險對象，經彙整事證後向基隆地院聲請搜索票獲准，於5月9日中午趁余嫌外出時控制行動進行搜索，當場查獲仿德林傑手槍1把、仿M92貝瑞塔手槍1把，詢後移送法辦，並持續向上溯源。

▲▼ 基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，刑警大隊(偵三隊)與督察科共同接獲檢舉，指仁愛區一處民宅出入複雜疑似有人在從事不法勾當，專案小組深入追查後發現，係有幫派分子於該處經營天九牌職業賭場，經彙整事證後向基隆地院聲請搜索票獲准，於5月6日拂曉出擊，當場查獲賭場負責人、荷官、把風者及賭客共14人，查扣抽頭金5400元、賭資17萬8000元，另於該處頂樓發現毒品殘渣及施用器具等證物，詢後移送法辦及裁罰。

基隆市警察局局長翁群能表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對黑道幫派分子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及非法持有槍枝、經營職業賭場等不法案件必會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起為目標；另外，警方呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

▲▼ 基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
逃亡大陸22年！　他重病回台灣治療
陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫
男大生泡乾冰截肢詐保4126萬！　判決出爐
快訊／77萬股民嗨翻！　00919配息創新高
行人地獄更嚴重！　重罰後死亡人數飆升2倍
台灣20萬瑞士團慘被丟包10小時　業者道歉：每人退1萬元
獨／員工做到吐血！公司不給病假　還在住院就解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

男大生雙腳泡乾冰詐保4126萬！截肢成殘判刑2年　同學出鬼點判6年

中捷高中生明出院　「盾牌+棍」未被採用...父提「愛心爸爸」構想

女性「沒到160不能當消防員」違憲　大法官判決將讓消防女力大增

新北富基漁港「漁船失火」！引擎室煙霧瀰漫　現場空無一人

恐怖公車逆衝畫面曝！新北客運司機「不等左轉燈」　警開鍘了

正妹身高沒160cm當不了消防員！法庭判違憲　她親曝下一步

雞頭仲介2女賣淫遭判6月！偷渡大陸22年　晚年重病返台求續命

德商控大立光侵權！雙方到底爭什麼？　檢察官起訴書曝光

基隆掃黑！破6賭場抓38通緝犯　他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

男大生雙腳泡乾冰詐保4126萬！截肢成殘判刑2年　同學出鬼點判6年

中捷高中生明出院　「盾牌+棍」未被採用...父提「愛心爸爸」構想

女性「沒到160不能當消防員」違憲　大法官判決將讓消防女力大增

新北富基漁港「漁船失火」！引擎室煙霧瀰漫　現場空無一人

恐怖公車逆衝畫面曝！新北客運司機「不等左轉燈」　警開鍘了

正妹身高沒160cm當不了消防員！法庭判違憲　她親曝下一步

雞頭仲介2女賣淫遭判6月！偷渡大陸22年　晚年重病返台求續命

德商控大立光侵權！雙方到底爭什麼？　檢察官起訴書曝光

基隆掃黑！破6賭場抓38通緝犯　他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

美國飛行秀驚見神祕UFO　14秒清晰直擊影片曝光

隱身山腰環境超美！新北森林系咖啡CP值超高　飲料50元起平價好喝

上海車展「爬上特斯拉車頂抗議」！　中國車主被判賠償77萬元

全台最大立蛋！　頑皮世界號召高手挑戰立鴕鳥蛋

最新女壘世界排名！台灣維持第4　有機會明年參加世運會

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

知名女網紅「猛鬼大樓」輕生！最陰國宅奪30人命　警坐鎮難壓邪氣

黃仁勳爆紅身價飆漲！他愣「翻身太快」　內行曝：以前就很猛

買關曉彤劇照使用權推新品！「只賣出1單」...老闆反遭索賠457萬

輕颱馬力斯形成恐襲金門　台電籲民眾做好防颱措施

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

社會熱門新聞

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

男模店爽玩卻賴帳　25歲女露事業線狂盧

消防員見高虹安手寫信：無法苟同

宥勝為脫罪騷擾被害人　法官批無悔悟

推車女不讓輪椅男　好市多爆電梯戰

即／國防部博愛大樓墜樓！　資通電24歲士兵倒血泊亡

開髮廊當後宮　淫老闆硬上2正妹設計師

獨／警攻堅精品直播間　美腿妹受驚趴地

快訊／通緝犯旅館開窗逃墜樓亡　警搜出海量毒品

高中生火場勇救翁　鍾東錦幫扛醫療費

北市警察局長人選挨轟耍：耍人　李西河首發聲

更多熱門

相關新聞

天道盟吳桐潭7／9告別式　靈堂地點、布置曝

天道盟吳桐潭7／9告別式　靈堂地點、布置曝

天道盟發起人之一、精神領袖吳桐潭，22日在台大醫院因癌症病逝，享壽75歲。告別式預計在7月9日舉行，目前在基隆六合停車場已開始搭建告別式靈堂。

快訊／基隆詭異命案！男卡40cm深水溝亡

快訊／基隆詭異命案！男卡40cm深水溝亡

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

清法戰爭140周年　基隆暢談歷史獅球嶺古戰場

清法戰爭140周年　基隆暢談歷史獅球嶺古戰場

炒麵有蟑螂！店員回「新員工不知道」全聽傻

炒麵有蟑螂！店員回「新員工不知道」全聽傻

關鍵字：

基隆掃黑賭場槍枝

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面