基隆掃黑！破6賭場抓38通緝犯　他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

▲基隆市警察局執行「全國同步掃黑行動」，查緝暴力犯罪集團、賭場等案件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市警察局自5月6日起至15日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」併肅槍、緝賭專案，針對轄內黑道幫派涉暴力犯罪集團、非法持有槍械、經營賭場等案件積極蒐報，成功檢肅治平對象3名及共犯19人到案、查扣不法所得24萬3400元、賭資60萬4540元，緝獲通緝犯38名，並同時對於轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所執行威力掃蕩並加強臨檢。

本次掃黑行動起獲衝鋒槍1把、改造手槍3把、模擬槍1把、子彈59顆，破獲6處賭場、移辦賭客45名、起出賭資60萬4540元，偵破各類刑案167件227人、緝獲通緝犯38名。

第四分局成功檢肅黃姓男子為首之暴力犯罪集團，黃男僅因手下與被害人有2萬元的債務糾紛，即設局邀約對方至集團據點討論生意，被害人不疑有他，赴約後卻遭黃嫌指使小弟持鐵棍毆打成傷並短暫昏迷。

另黃嫌因不滿女友分手後與被害人交往，竟謊稱要向被害人購買物品，約至住家超商外交易，隨即率小弟分持西瓜刀、鋁棒埋伏毆打成傷，本局獲報後立即成立專案小組蒐證並報請基隆地檢署指揮，於15日兵分多路持拘票、搜索票將黃嫌及共犯等9人檢肅到案，並扣得犯罪工具西瓜刀、行動電話等證物，詢後依組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害秩序、妨害自由等罪嫌移送偵辦。

其次，刑警大隊(偵二隊)於網路偵蒐時，發現余嫌網頁瀏覽痕跡，遂對其實施動態蒐證，佐以過往查緝經驗認其為改造槍械高風險對象，經彙整事證後向基隆地院聲請搜索票獲准，於5月9日中午趁余嫌外出時控制行動進行搜索，當場查獲仿德林傑手槍1把、仿M92貝瑞塔手槍1把，詢後移送法辦，並持續向上溯源。

此外，刑警大隊(偵三隊)與督察科共同接獲檢舉，指仁愛區一處民宅出入複雜疑似有人在從事不法勾當，專案小組深入追查後發現，係有幫派分子於該處經營天九牌職業賭場，經彙整事證後向基隆地院聲請搜索票獲准，於5月6日拂曉出擊，當場查獲賭場負責人、荷官、把風者及賭客共14人，查扣抽頭金5400元、賭資17萬8000元，另於該處頂樓發現毒品殘渣及施用器具等證物，詢後移送法辦及裁罰。

基隆市警察局局長翁群能表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對黑道幫派分子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及非法持有槍枝、經營職業賭場等不法案件必會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起為目標；另外，警方呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。