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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營若修《核管法》核電廠可延役？　郭智輝語帶保留：將依法行政

▲▼ 卓榮泰赴立法院備詢-莊瑞雄。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

多位藍委擬推動《核子反應器設施管制法》修法，為國內3座老舊核電廠延役解套，而核三1號機今年7月將除役，綠委莊瑞雄質詢時詢問，若修法通過，經濟部長看法如何？對此，部長郭智輝回應，若修法過了就依法行事。行政院長卓榮泰則表示，政院就會對法條內容執行，但執行時要有一個安全的屏障。

針對核三議題，莊瑞雄質詢時詢問，2050淨零碳排展現政府魄力，核一、核二都停役了，核四沒有蓋起來，現在剩下一個核三，1號機今年7月27日要除役、2號機明年5月17日除役，核三會不會如期除役？

卓榮泰回應，依照現行法來看，核三廠經過40年使用，依照現在核管法，已經逾越5年期限，目前來看，7月除役是法定必須進行程序。

莊瑞雄則表示，電夠的話當然大家都要非核家園，這個基本價值是民進黨神主牌，部長郭智輝說要安全、可以處理核廢料以及全民取得共識，現在政府都說依法，但現在國民黨要修核管法，在野黨是多數、一修就過了，部長的看法？郭智輝僅回應，若修法過了就依法行事。

莊瑞雄立刻追問，這就麻煩了，依法行事是核三繼續用？為什麼不用核一、核二？卓榮泰強調，修法過程中，立法院可以經過很充分討論，所有公民團體、當地居民的意見也要受到慎重對待。

卓榮泰坦言，修法過程、會不會修、修成什麼樣，都無法事先預測，若修法完成後，只要經過程序正義、合法的修法，行政院就會對法條內容執行，但執行時要有一個安全的屏障在這。

對此，莊瑞雄則表示，即便修法通過，自己還是比較贊同郭智輝所說，還是要保障安全、全民要有共識，修法就穩過的，國民黨神主牌是擁核，跟民進黨主張格格不入。

卓榮泰回應，這就是政院團隊的原則，部長幾次對外發言也是這樣的意思。

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