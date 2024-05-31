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社會 社會焦點 保障人權

10高層侵權！大立光要求不公開審理　德商律師：盜版幾次是秘密？

▲▼大立光總處長黃澄儀。（圖／記者許權毅攝）

▲大立光侵權案今日開庭，總處長黃澄儀庭後快閃離開。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

手機鏡頭製造大廠大立光被德商MVTec控訴盜用「HALCON」軟體。台中地檢署依照著作權法等罪嫌起訴大立光黃姓總處長等10名高層。今日台中地院開準備程序庭，大立光律師團請求限制閱卷、不公開審理，反被德商辯護律師嗆：「黃等10人都知道做了什麼，甚至達到組織犯罪的標準，難道盜版幾次是秘密？不知道在秘密什麼？讓人一頭霧水。」

大立光案今日10時在台中地院開庭審理，德商MVTec負責人Olaf Munkelt親自飛抵台灣到場，全程由翻譯協助下旁聽。審判長施慶鴻分別詢問大立光公司代理人、黃姓總處長以及其他高層是否認罪？施等人都表示不認罪。

▲▼大立光總處長黃澄儀。（圖／記者許權毅攝）

大立光律師表示，希望能閱覽完整卷證之後再答辯，並聲請不公開審理，也希望公開卷證應在法院同意後，只能在法院閱覽，重點則是因全案涉及公司機台數量、產能規劃、配置等營業秘密，希望能夠採不公開審理。

▲大立光侵權案！德商轟檢方：遭小偷還不能知被偷多少　求償10億遭拒。（圖／記者許權毅攝）

▲德商MVTec負責人Olaf Munkelt控訴檢方「保護加害者」。（圖／記者許權毅攝）

德商律師反駁，本案檢察官「寬大為懷」，除了僅有起訴黃姓總處長涉嫌詐欺得利，但所有被告都知道自己做了什麼，應所有被告都涉犯有詐欺罪嫌，不是只構成偽造文書，且規模已經達到組織犯罪等級，構成組織犯罪條例。

德商律師說，大立光產能早就不是秘密，且董事長林恩平也跟媒體透露過產能，產能也都能透過推測，難以理解為何大立光一再阻攔閱卷，只用營業秘密的理由太過於空泛，還是從偵查中就說秘密，該主張若有法源當然可討論，但我們一頭霧水，「不知道在秘密什麼？」至於德商所提的秘密營業事項，德商當場向律師表達，自己是誠信商家，審理時公開沒問題。

審判長施慶鴻表示，就是否裁定不公開審理，將會在一個月內合議庭做出書面裁定。

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