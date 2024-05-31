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台南麻豆小娘媽廟宇旁翻車　駕駛負傷落跑...竟是侵占通緝犯

▲台南市麻豆區小娘媽廟宇旁道路，31日上午傳出自小客車翻覆事件，消防人員搶救車上2女脫困，將以救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市麻豆區小娘媽廟宇旁道路，31日上午傳出自小客車翻覆事件，消防人員共將2男3女共5名傷者以救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區小娘媽廟宇旁道路，31日上午10時38分許，傳出自小客車翻覆事故，警消到場搶救，發現2車共有1男3女等4名傷者，但翻車車輛駕駛人竟棄車逃逸，隨後麻豆分局警方查獲該名落跑的29歲吳姓男子，並查出係高雄地檢署侵占等通緝犯，因吳男也受傷，消防人員將5人一併以車送醫。

▲台南市麻豆區小娘媽廟宇旁道路，31日上午傳出自小客車翻覆事件，消防人員搶救車上2女脫困，將以救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

台南市麻豆區小娘媽廟宇旁道路，31日上午10時38分許，傳出自小客車翻覆，台南市消防局119勤務中心據報，出動麻豆消防分隊前往現場搶救，消防人員到場發現係2部小客車發生碰撞車禍，其中一部車失控翻覆，車上有1名20多歲女子受困，消防人員馬上搶救該女脫困以救護車送麻豆新樓醫院救治。

但翻車的29歲吳姓肇事駕駛卻棄車逃逸，惟隨後被麻豆警方尋獲，並查出係高雄地檢署占等案通緝在案。吳男也由警方戒護送醫。

▲台南市麻豆區小娘媽廟宇旁道路，31日上午傳出自小客車翻覆事件，消防人員搶救車上2女脫困，將以救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

另外，現場還有1男2女等3名傷者 ，在救護人員檢傷處置後，以救護車送麻豆新樓醫院救治。初步調查翻車的自小客車上計有1男2女共3人，另一部小客車上則有1男1女共2人，目前肇事原因、相關責任及後續查處由麻豆分局調查處理中。

麻豆警分局呼籲，駕駛行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支道車應暫停讓幹道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。提醒用路人，路口因為有各方向的車輛、行人，交通相對複雜，又有視覺死角，通過路口時，唯有減速慢行，並且提高警覺，才能保障交通安全。

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