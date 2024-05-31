　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

▲▼ 嘉義縣議會第20屆第3次定期會 翁章梁施政總報告 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣議會第20屆第3次定期會 翁章梁施政總報告 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁今31日在縣議會定期會進行第20屆第3次口頭施政總報告，詳述縣府團隊半年來的施政成果，表示嘉義縣從農業縣轉型為農工大縣，更進一步邁向「農工科技大縣」，這幾年來在全體縣民、中央政府大力支持，以及大型企業看好等因素下，正在全面破繭而出。

▲▼ 嘉義縣議會第20屆第3次定期會 翁章梁施政總報告 。（圖／嘉義縣政府提供）

連續3年遠見雜誌民調五星級縣長、今年首長滿意度全國22縣市最高唯一超過8成、不滿意度全國最低的翁章梁表示，工商業科技方面，鄉親期待的台積電投資案，已在今年4月宣布先進封裝廠（CoWoS）將進駐嘉義科學園區，行政院也支持在馬稠後產業園區建構半導體產業園中園。台灣晶圓先進製程擁有高達80%市佔率的崇越石英馬稠後新廠亦於4月啟用，讓嘉義縣在「南部高科技S廊帶」扮演重要角色。

無人機是縣府近年重點投入的國家核心戰略產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）目前已有46家產、學、研單位及經濟部專案辦公室進駐，超過17個國家參訪交流。民雄航太產業園區由國家中山科學研究院開發做為新創量產基地，東側園區現已動土，西側園區也預計由行政院編列預算推動。

嘉義縣以往是農業生產基地，缺乏大型商業活動場域，華泰名品城今年4月宣布將於高鐵特區投資48.3億元設立大型Outlet，全案共分三期開發，第一期預計117年營運，第二期119年營運，第三期121年完成，未來將逐步成為全國民眾的消費基地。

嘉義縣營造優質農業環境，輔導運用智慧科技行銷「嘉義優鮮」品牌，並對消費者喜愛的咖啡、牡蠣、山葵等著名農漁產，推出完整的提升計畫，更邀集業者前往日本、新加坡等國家參展，鳳梨外銷日本山口縣、福岡市及大分縣，開拓國外市場增進收益。

「超高齡社會」與「少子女化」是當前台灣的嚴峻課題，長者福利照顧刻不容緩，縣府鼓勵老大人社會參與、推展精準運動、提升老人服務據點涵蓋率，使村里涵蓋率從108年35%到目前為止大幅增加至72%，另積極布建友善托育空間，預計於10個鄉鎮市，設立12所托嬰中心或公共托育家園。

今年4月3日，花蓮縣發生芮氏規模7.2地震，縣府團隊第一時間啟動因應措施、盤點縣內災損情形，目前已對受損公共建築展開補強，各局處積極進行防災無腳本演練，並建立相關人員可在災難出現時於40分鐘內抵達應變中心的制度。

翁章梁說，致力縣政推動時，也仍不忘改善財政體質，在112年已將未滿一年公共債務全數清償，111年至113年連續3年編列歲入歲出平衡預算。

2024年是世界局勢劇烈變動的一年，戰爭衝突不斷，AI晶片的競逐、淨零碳排等，正深刻影響各國經貿走向，面對國內外政經情勢變遷，翁章梁指出，會持續帶領縣府團隊全力以赴，讓嘉義縣產業繼續按規劃方向大步向前。

嘉義縣近半年執政重點在於發展創新農業推動智農產銷、活絡全縣經濟開創發展契機、建構觀光軸線、道路建設改善、重視防洪治水厚實防災能量、培育英才強化學習環境、完善社福照護、提升醫療衛生、實踐環境保護以及提升警消動能，治安救災陸續到位。

翁章梁最後表示，從今年開始，嘉義縣將在台積電先進封裝廠、華泰名品城Outlet進駐的雙引擎帶動之下，填補以往在高科技、大型商業活動的產業缺口，為因應工商科技業帶來的公共建設需求，包含移居人口所需的各項生活設施，目前正在強化各鄉鎮市生活圈基礎，透過盤點、規劃確立方向，後續編列預算加以落實，也感謝所有議員先進的指教。

 
ET快訊
快訊／「馬力斯」颱風生成了！最新路徑出爐
掰了！黃國昌遭撤銷獎項　協會：他破壞台灣民主
男被判8年抓狂！砸電腦、麥克風　女法官：真的非常不爽
買10年沒住過！　女屋主認賠逾2千萬求售
風太大！　阿喜「走光三角泳褲」露超巨半球
韓國瑜「服裝儀容」上路　藍綠白都有人不甩、他訂製西裝最用心
快訊／30綠委連署提案修憲　廢除考監

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

蔡淑惠辦理暖心餐食　讓弱勢學童共享排餐美食

翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

打造校外安全網　嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

台南市社會局攜手長榮大學　推動產學合作計畫培育社會工作專才

航空站接地氣　開放候機室展覽長者畫作

嘉義市杜絕登革熱將依法開罰　鼓勵主動清除積水容器孳生源

花蓮全民運動館動土！預計2026年完工　委託民間經營管理

嘉義中埔警攜手藝人詐騙宣導　「假冒親友」最常見

中埔警校園宣導反詐識詐　培育校園反詐種子

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

蔡淑惠辦理暖心餐食　讓弱勢學童共享排餐美食

翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

打造校外安全網　嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

台南市社會局攜手長榮大學　推動產學合作計畫培育社會工作專才

航空站接地氣　開放候機室展覽長者畫作

嘉義市杜絕登革熱將依法開罰　鼓勵主動清除積水容器孳生源

花蓮全民運動館動土！預計2026年完工　委託民間經營管理

嘉義中埔警攜手藝人詐騙宣導　「假冒親友」最常見

中埔警校園宣導反詐識詐　培育校園反詐種子

雲林師領3萬7要「供養」學校6千6　無奈曝：如低收戶沒歡喜心

誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起

快訊／野生黃仁勳出沒台大被包圍！校長送「NTU T恤」他開心比量

男性「自摸」超重要！醫：陰莖恐反映癌症問題　這5狀況快就醫

快訊／「馬力斯」輕颱生成了！最新路徑出爐　明後天轟豪雨

真的要多做善事！夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂　退休生活免煩惱

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

藍提拉高罷免門檻又撤案？　綠委轟：心虛！偷雞摸狗一直要做壞事

偷渡大陸22年！台男晚年重病　紅十字會人道救援協助返台

面試提薪資+10%　「人資嫌太高」回嗆1句！PTT炸鍋：去請猴子

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

地方熱門新聞

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

即／花蓮23:52規模5.0有感地震　北台灣深夜搖晃

板橋開心農場紅到日本　和歌山議員飛來取經

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

標下太平島碼頭整修工程啟用　宏華捐4千萬裝海淡機

玫開四度農場參加世界柑橘果醬賽獲3項金獎

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台南安平餐廳半夜驚傳火警消防人員出水搶救

響應「舊鞋救命」募集活動將愛心送往非洲

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

寯陽實業捐贈南消100次「醫療級高壓氧保養」

南投縣試辦推動日月潭柴油船舶加裝濾煙器

友愛市場連兩年贈百粽慰勞南消第七大隊

更多熱門

相關新聞

翁章梁訪美打造最完整無人機聚落　

翁章梁訪美打造最完整無人機聚落　

嘉義縣長翁章梁帶領美國參訪團，29日一早在駐休士頓辦事處長蕭伊芳及經濟組長倪伯嘉陪同下，前往位於奧克拉荷馬州的塔爾薩（Tulsa），與塔爾薩市長拜納姆（GT Bynum）及當地業者進行早會商務交流，翁章梁特別感謝市府用心安排，拜納姆市長親自以簡報介紹城市發展概況，更熱情歡迎嘉義縣參訪團來塔爾薩交流。

翁章梁發春節紅包解釋設計巧思

翁章梁發春節紅包解釋設計巧思

嘉義縣清潔隊放年假　章梁頒發加菜金

嘉義縣清潔隊放年假　章梁頒發加菜金

翁章梁高鐵站發小紅包給返鄉民眾

翁章梁高鐵站發小紅包給返鄉民眾

翁章梁親手送獨老保暖毛帽及圍脖

翁章梁親手送獨老保暖毛帽及圍脖

關鍵字：

翁章梁施政總報告

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面