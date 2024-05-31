翁章梁施政總報告　「農工科技大縣」即將破繭而出

▲▼ 嘉義縣議會第20屆第3次定期會 翁章梁施政總報告 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁今31日在縣議會定期會進行第20屆第3次口頭施政總報告，詳述縣府團隊半年來的施政成果，表示嘉義縣從農業縣轉型為農工大縣，更進一步邁向「農工科技大縣」，這幾年來在全體縣民、中央政府大力支持，以及大型企業看好等因素下，正在全面破繭而出。

連續3年遠見雜誌民調五星級縣長、今年首長滿意度全國22縣市最高唯一超過8成、不滿意度全國最低的翁章梁表示，工商業科技方面，鄉親期待的台積電投資案，已在今年4月宣布先進封裝廠（CoWoS）將進駐嘉義科學園區，行政院也支持在馬稠後產業園區建構半導體產業園中園。台灣晶圓先進製程擁有高達80%市佔率的崇越石英馬稠後新廠亦於4月啟用，讓嘉義縣在「南部高科技S廊帶」扮演重要角色。

無人機是縣府近年重點投入的國家核心戰略產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）目前已有46家產、學、研單位及經濟部專案辦公室進駐，超過17個國家參訪交流。民雄航太產業園區由國家中山科學研究院開發做為新創量產基地，東側園區現已動土，西側園區也預計由行政院編列預算推動。

嘉義縣以往是農業生產基地，缺乏大型商業活動場域，華泰名品城今年4月宣布將於高鐵特區投資48.3億元設立大型Outlet，全案共分三期開發，第一期預計117年營運，第二期119年營運，第三期121年完成，未來將逐步成為全國民眾的消費基地。

嘉義縣營造優質農業環境，輔導運用智慧科技行銷「嘉義優鮮」品牌，並對消費者喜愛的咖啡、牡蠣、山葵等著名農漁產，推出完整的提升計畫，更邀集業者前往日本、新加坡等國家參展，鳳梨外銷日本山口縣、福岡市及大分縣，開拓國外市場增進收益。

「超高齡社會」與「少子女化」是當前台灣的嚴峻課題，長者福利照顧刻不容緩，縣府鼓勵老大人社會參與、推展精準運動、提升老人服務據點涵蓋率，使村里涵蓋率從108年35%到目前為止大幅增加至72%，另積極布建友善托育空間，預計於10個鄉鎮市，設立12所托嬰中心或公共托育家園。

今年4月3日，花蓮縣發生芮氏規模7.2地震，縣府團隊第一時間啟動因應措施、盤點縣內災損情形，目前已對受損公共建築展開補強，各局處積極進行防災無腳本演練，並建立相關人員可在災難出現時於40分鐘內抵達應變中心的制度。

翁章梁說，致力縣政推動時，也仍不忘改善財政體質，在112年已將未滿一年公共債務全數清償，111年至113年連續3年編列歲入歲出平衡預算。

2024年是世界局勢劇烈變動的一年，戰爭衝突不斷，AI晶片的競逐、淨零碳排等，正深刻影響各國經貿走向，面對國內外政經情勢變遷，翁章梁指出，會持續帶領縣府團隊全力以赴，讓嘉義縣產業繼續按規劃方向大步向前。

嘉義縣近半年執政重點在於發展創新農業推動智農產銷、活絡全縣經濟開創發展契機、建構觀光軸線、道路建設改善、重視防洪治水厚實防災能量、培育英才強化學習環境、完善社福照護、提升醫療衛生、實踐環境保護以及提升警消動能，治安救災陸續到位。

翁章梁最後表示，從今年開始，嘉義縣將在台積電先進封裝廠、華泰名品城Outlet進駐的雙引擎帶動之下，填補以往在高科技、大型商業活動的產業缺口，為因應工商科技業帶來的公共建設需求，包含移居人口所需的各項生活設施，目前正在強化各鄉鎮市生活圈基礎，透過盤點、規劃確立方向，後續編列預算加以落實，也感謝所有議員先進的指教。