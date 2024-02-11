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翁章梁發春節紅包　5元放金龍嘴咬為鄉親帶來財運。

▲▼ 縣長翁章梁初一率隊走春祈福 民眾熱情排隊領取紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 縣長翁章梁初一率隊走春祈福 民眾熱情排隊領取紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁初一展開廟宇走春行程，偕夫人劉莉英、立法委員蔡易餘與各民意代表，一早前往水上鄉璿宿上天宮點燈祈福，祈求國泰民安。隨後走訪嘉義縣各寺廟發送紅包，廟宇門前均排滿許多民眾，滿心期盼領取紅包。

▲▼ 縣長翁章梁初一率隊走春祈福 民眾熱情排隊領取紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁初一走春連跑水上、義竹、布袋、東石、溪口、朴子，一早第一站先到璿宿上天宮參加春節護國祈安法會點燈儀式，接著至水上鄉龍德宮祭拜。隨後抵達老家義竹，在蔡易餘、鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等人陪同下，至修緣禪寺及慈化寺參拜、發紅包。

▲▼ 縣長翁章梁初一率隊走春祈福 民眾熱情排隊領取紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

上午八點廟前廣場已出現排隊人潮，等待領取「幸福龍來嘉」5元紅包，以「有緣」的諧音讓民眾將財氣、好運帶回家，隨後前往布袋鎮，與蔡瑋傑鎮長繼續發送紅包。

翁章梁說，龍年是台灣人最喜歡的一年，在這一年會有許多龍寶寶出生，歡迎鄉親趁著大年初一到廟裡走走，祈求家中的嬰幼兒平安長大、小孩學業進步、事業長紅賺錢、家裡的老勢大健健康康，祝福所有鄉親在龍年都能平平安安，心想事成。

▲▼ 縣長翁章梁初一率隊走春祈福 民眾熱情排隊領取紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長除了在廟前熱情向民眾拜年，也仔細說明紅包的使用方式，將紅包尾端的五元硬幣拆下後，可以放在金龍的嘴中咬著，為鄉親帶來財運。

▲▼ 縣長翁章梁初一率隊走春祈福 民眾熱情排隊領取紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡易餘說，趁著大年初一到廟裡與民眾分享喜氣，祝福民眾龍易發財、龍易發達、龍易發「福」，好運一整年。

嘉義縣政府說明，詳細走春行程資訊可至「翁章梁 Weng Chang-Liang」臉書粉絲專頁查詢，邀請各地民眾初一到初三到家裡附近廟宇走春祈福，領取縣長親送的「幸福龍來嘉」五元紅包。

嘉義縣警察局也在廟宇前向民眾宣導反詐資訊，若在網路上看到遠低於市價或價格標示不清的商品，且購買聯絡方式只有LINE或EMAIL，呼籲民眾面對這類狀況應保持警覺，這些都是詐騙集團常用手法，民眾極有可能在匯款後遭歹徒封鎖，不僅購物失敗還傷荷包。提醒民眾「網路購物要小心，多方查證才安心」，有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

 
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