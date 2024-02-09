嘉義縣清潔隊休大年初一至初三　翁章梁頒發加菜金

▲嘉義縣長翁章梁慰勞清潔隊員，籲民眾做好垃圾分類 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

除夕夜為各鄉鎮公所清潔隊收運垃圾最後一天，嘉義縣長翁章梁一早前往大林清潔隊慰勞清潔隊員，頒發加菜金與防護設備，以實際行動表達對他們的深切感謝， 翁章梁表示，清潔隊員只休大年初一至初三，感謝他們平時風雨無阻的出勤，照顧民眾日常生活，也呼籲鄉親玻璃瓶罐做好分類，避免傷及清潔隊員。

為向清潔隊同仁表達敬意與感恩，翁章梁偕大林鎮長許有疆、縣議員江志明、環保局長張輝川等人至大林鎮清潔隊向清潔隊員拜年及頒發加菜金，並捐贈防割手套一批，讓清潔隊員出勤時更加安全。

▲ 嘉義縣長翁章梁致贈加菜金及防護設施給清潔隊員，籲民眾做好垃圾分類 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣環保局指出，清潔隊員執勤時發生最多的傷害類型為被玻璃或尖銳物品割傷，因此近年開始讓隊員戴上防割手套出勤，透過這次的設備捐贈，期望讓隊員們工作期間免於受傷。

▲ 嘉義縣清潔隊僅休大年初一至初四 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，民眾在過年期間進行大掃除時務必做好垃圾分類，把破碎玻璃或瓶罐另外打包並註記，高壓容器(瓦斯罐、殺蟲劑)也要洩氣才可回收，避免丟棄後造成清潔隊員受傷。也鼓勵民眾丟完垃圾後，給辛苦的清潔隊員說一聲謝謝，這都是令人暖心的鼓勵。

翁縣長進一步表示，只要清潔隊暫時清運一周，民眾就一定會出聲表示不便，這代表清潔隊扮演非常重要的角色。清運垃圾看似是小事，實際上卻是維持日常生活的重要大事，感謝清潔隊的夥伴過年過節、颳風下雨都照常出勤，照顧嘉義鄉親。