翁章梁率一級主官高鐵站發小紅包　迎接返鄉民眾「幸福龍來嘉」

▲翁章梁、蔡易餘高鐵嘉義站發放小紅包給返鄉民眾。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁9日上午率縣府一級主管團隊在高鐵嘉義站迎接除夕日返鄉的民眾，發送「幸福龍來嘉」紅包，祝福鄉親「龍年歡喜，幸福一整年」，返鄉人潮湧現，鄉親收下龍年紅包笑容滿溢，場面溫馨，立委蔡易餘也一同加入發紅包行列。

現場邀請財神爺跳加官，帶動濃厚的傳統年節氣氛，翁縣長向長年在外奮鬥、認真打拼的嘉義人祝賀新年快樂，讓縣民感受在「嘉」的溫暖，也請鄉親別忘了與好久不見的親朋好友聊天開講，彼此聯絡感情，讓新年更富濃厚的人情味。

翁章梁說，過年大家在車站都大包小包，不論是返鄉、還是出國遊玩，大家都笑得很開心，親戚朋友很久沒見面，農曆過年就是台灣交際網絡最強的時候，也是大家有機會互相關懷的時刻，有空的話大家也可以去找找老朋友敘舊，過年就是一個充滿祝福的日子，祝大家「龍年行大運！」

今年春節連續假期7天，縣府從除夕到大年初三都會在各大寺廟發紅包，以及舉辦喜氣洋洋的賀歲活動。

北回二館太空館大年初一至初三將舉辦熱鬧的2024回嘉真好-「龍眾來嘉」過新年活動，縣府並精選10大熱門走春景點的「龍年旅遊攻略」，讓回嘉鄉親體驗行春最好去處就在「嘉」，祝福大家萬事如意。