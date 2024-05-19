不明連結千萬別點！騙信用卡認證碼盜刷　女業務、會計中招

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

刑事局針對詐團散發「積分累積今日到期」、「會員兌換商品」、「免費贈禮」、「行動裝置支付資格被暫時封鎖」詐騙惡意連結提出預警；警方表示，這類假訊多是誘騙用戶陷入釣魚詐騙的情節及話術，呼籲民眾千萬別點入簡訊中不明惡意連結以免受騙上當。

警方列舉案例：中部一名年約40歲李姓女業務，上週收到電信業者客服簡訊，內容以「會員累積積分5340，今日內到期」，並附上連結網址，因為李女家用及手機網路都使用該電信，點擊網址查看，假冒電信網站與真實網站相似，網站內容載明「會員5000積分加上刷卡新台幣100元，即可兌換知名品牌耳機一副」，李女透過網路刷卡100元，卻於1分鐘後收到信用卡公司簡訊通知刷卡交易1萬元，才驚覺遇上詐騙。

另名南部年約53歲吳姓女會計，收到一封「支付資格暫時被封鎖」的電郵，「您在裝置中使用卡片與多個裝置關連。作為安全措施，需確認您是所有卡片真正使用者為止」，歹徒附上手機Pay logo、要求立即確認的網址連結。

吳女遂點擊連結網址，並輸入手機號碼、信用卡號及卡片驗證碼，刷卡1元完成驗證手續，吳女接續把信用卡公司傳送手機簡訊驗證碼輸入該網頁，卻顯示輸入錯誤，但這是歹徒盜用民眾信用卡個資的慣用手段，10分鐘後吳女便收到信用卡銀行交易共2筆，金額達5331元，計10662元，經詢問信用卡客服刷卡地點為境外，才知自己點擊釣魚連結遭詐騙。

刑事警察局呼籲，民眾切勿點擊不明連結，亦不要輕易填輸、提供任何個人資料或信用卡資訊，接到陌生好康換禮訊息務必先查證，勿隨意點入惡意連結填寫資料以免遭詐，民眾若有遭詐疑慮，可撥打24小時165反詐騙諮詢專線查詢。

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