買關曉彤劇照使用權推新品！「只賣出1單」...老闆反遭索賠457萬

▲企業負責人3萬元買關曉彤劇照推廣產品。（圖／翻攝自微博／關曉彤）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南潔多霸日化用品有限公司負責人王勇，花3萬元人民幣（約新台幣13萬元）購買明星關曉彤在電影《血滴子》中的劇照使用權，並將照片印在公司新推出的洗衣液上。但他沒想到，這款洗衣液上線第二天便因侵權被舉報下架，前後總共只售出1單。不僅沒掙到錢，今年還被關曉彤方索賠1百萬人民幣（約新台幣457萬元）。

據《紅星新聞》報導，去年6月初，王勇正打算推出自己新研製的「潔多霸」洗衣液，正煩惱包裝設計時，他在短影音平台刷到諸多「影視劇照代言」的宣傳廣告。隨後，一名自稱明星經紀人的工作人員聯繫上王勇，稱可為他的產品提供影視劇照代言服務。

王勇說，這名自稱經紀人的工作人員表示自己是北京星美影視發行有限公司合肥分公司（下稱合肥星美影視）的工作人員，並主動展示了公司營業執照以及「影視劇版權簽署資質證明」。

對方稱，明星直簽代言的費用動輒成百上千萬（人民幣，下同），但若購買明星在一部連續劇或電影中的宣傳照片使用權，不僅同樣能做產品代言提高知名度，且費用也只需幾萬元。

經過工作人員的宣傳，王勇選擇明星關曉彤為自己的「潔多霸」洗衣液代言，以3萬元的價格與合肥星美影視簽訂「影視版權使用許可合約」並獲得使用期2年的《授權書》。

根據王勇與合肥星美影視簽訂的《授權書》中寫明，同意湖南潔多霸日化用品有限公司可在「潔多霸」系列產品中使用影片《血滴子》影視劇照，用於品牌的產品包裝、宣傳推廣。授權範圍包括線下產品包裝盒、手提袋、吊牌等；以及線上如淘寶、京東、抖音、拼多多等推廣線上使用影視原素材。

簽訂合約拿到授權書後，這名工作人員向王勇提供了多張關曉彤個人照。按照對方提供的物料，王勇在洗衣液包裝上加入了關曉彤照片，配文「電影《血滴子》主演關曉彤 攜手助力【潔多霸】品牌推官」，並將包裝設計圖發給自稱合肥星美影視公司的法務審核，待審核通過後，王勇在去年6月14日開始了產品線上銷售。

本以為產品會大賣的王勇沒想到，等待他的不是銷量大增，而是更多麻煩到來。

去年6月14日王勇的洗衣液開啟線上銷售，當天賣出1單。可沒曾想第二天，印有關曉彤照片的產品便因侵權遭到消費者舉報。王勇說，事發後他再次聯繫合肥星美影業法務，對方卻告訴他，「你快把產品下架。」無奈之下，王勇只能在6月15日下架了涉事的洗衣液。

實際上，王勇也曾質疑「影視劇照代言」存在侵權風險。他回憶，合肥星美影視工作人員曾向他解釋，因公司本身就是一些影視作品的出品方，一些明星在該公司出品的電影，公司都獲得了代言照使用授權，因此能讓企業合法獲得相應的明星影視劇照代言使用權。同時，合肥星美影視工作人員還展示了此前為顧客提供的其他明星劇照代言服務樣本。

據王勇提供的與公司法務的聊天紀錄，對方明確表示，「只要按要求使用就不侵權，沒有法律風險。」如何「按要求使用」？王勇說，「按授權書要求，就是使用明星照片時，不寫這個明星是形象代言人或者形象大使就行。」

據王勇與該公司簽訂的《授權書》內容，在宣傳用語上的確規定了使用要求和嚴禁使用的方式，如可使用「電影《血滴子》聯合宣發」、「聯合品宣」等內容；但不可使用「形象代言」、「形象大使」等字樣作宣傳口號。

2023年12月，王勇意外收到一份民事起訴狀。根據該起訴狀內容，王勇以及其經營的日化用品公司成為被告，原告則為關曉彤本人。該案關曉彤的代理人是北京星權律師事務所律師。

按照起訴狀中記載的案由，原告方認為王勇使用關曉彤照片為洗衣液宣傳的行為，存在肖像權、姓名權、名譽權糾紛。在事實與理由中寫明，原告與被告以及「潔多霸」品牌並無合作關係，也從未授權許可證、使用原告的肖像、姓名，認為被告行為構成「虛假代言」。

基於以上理由，原告在訴訟請求中表明，希望判令被告全面停止相關產品線上線下侵權行為，並在網店首頁置頂處及人民法院報公開道歉，並判令被告向原告賠償經濟損失100萬元。

王勇表示，該案在今年5月於北京豐台區人民法院開庭審理，但目前仍未宣判。

根據天眼查資訊，「北京星美影視發行有限公司合肥分公司」成立於2023年4月18日，企業負責人為吳秀軍。但至今該公司已是4起民事案件的被告，被訴案由包括肖像權糾紛、人格權糾紛、著作權許可使用合約糾紛。

而該公司所屬的總公司為「北京星美影視發行有限公司」（下稱北京星美影視）成立於2015年6月12日，企業法定代表人為孟凡軍。天眼查統計顯示，該公司目前存在12條失信被執行紀錄，涉案金額超2600萬元；另有29條限制高消費紀錄。