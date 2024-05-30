遭闆娘諷「沒路用」　裝潢工將她推落水溝掐死！二審仍判12年

▲男子不滿遭闆娘嘲諷，將她推落水溝後再殺害。此為示意圖。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

桃園李姓男子因經商失敗，轉作裝潢，更寄居老闆兼師傅中壢的家中長達13年。但去年初他被廖姓闆娘嘲諷「沒路用」，竟暴怒將廖女推進3公尺高的水溝，而後跳下水溝將她掐死。一審國民法官將李男判刑12年，案經上訴，高等法院30日仍將他判刑12年。可上訴。

判決指出，李男（現年58歲）年輕時曾在陳姓師傅手下學習，而後自己開業，但經商失敗，又轉回到陳姓師傅手下，並寄居在師傅中壢的家中。李男在此打雜兼清潔，才換得溫飽，但廖姓闆娘經常嫌棄他「沒路用」，也動不動就大罵其他家人。

案發於去年3月中，晚間7點多，廖女又因為其他小事，開始大罵其他家人，甚至動手打人。李男看不下去，衝上去勸阻，但卻遭廖女辱罵「沒路用」。李男情緒失控，抓住廖女，撞開一樓的後門，並將廖女丟入3公尺深的水溝中。

李男見廖女沒有反應，爬樓梯下水溝查看，但廖女卻突然醒來抓住李男左手，大罵「若清醒一定與你沒完沒了！」李男見狀掐住廖女脖子，直到廖女氣絕身亡。其他人趕緊將2人從水溝中拉起，李男也發覺自己下手太重，協助救治、送醫，但廖女仍不治身亡。案經檢方偵辦後，依照「家暴殺人罪」提起公訴。

桃園地院受理後，由國民法官進行審理，本件成為桃園地院第二起案件。而國民法官最後認定李男有罪，判刑12年。全案再上訴，高等法院二審於30日宣判，仍認定李男有罪，駁回上訴，維持12年的刑度。