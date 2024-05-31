主管是前砲友！再合體愣「只有2分鐘」還想扶正她　妹子崩潰

▲兩人以前曾是砲友關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，學生時期有位砲友，幾年後在職場上碰到，對方在半導體公司擔任小主管，靠著以前的關係，她順利錄取，獲得不錯的薪資待遇，兩人也再續前緣，不過她發現男生的床上技巧大不如前，「2分鐘就結束」，甚至還有未婚妻，近期不但盼望扶正她，還在工作上頻頻提出不合理要求施壓。

女網友在Dcard發文，「主管隱瞞有未婚妻出軌我，還想把我扶正」，學生時期有位砲友，雙方說好只發生肉體關係不談感情，「不知道是不是足球校隊的原因，他體力很好，每次都能讓我在性上很解壓」。

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沒想到出社會後，發現對方在某間半導體製造廠擔任小主管，靠著以前的關係，原PO順利錄取拿到不錯的薪水，兩人也因此再續前緣，儘管男方的身材依然健壯，但「續航力」卻不如以前，讓她感到失望，「沒2分鐘就草草了事，我內心充滿失落，但更多的是留下疑問」。

▲男方想將原PO扶正。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



更讓原PO震驚的是，主管不僅有一名即將結婚的女友，還打算拋棄現任女友，將她扶正，「我莫名其妙變成了第三者，我完全沒想要破懷人家的伴侶關係」，此外，性生活對她來說很重要，以男方的現況，根本滿足不了她。

男方逼迫原PO給答覆，讓原PO壓力很大，「現在我的處境真的有點糟糕，他一直在逼迫我給答案，在工作上也開始有點給我不理性的情緒壓力，還硬要求我接一些不屬於我的專案，變得公私不分」。

貼文曝光，網友卻搖頭嘆，「換工作啊，還是其實妳也沒什麼能力可以換到更好的，或是相等的工作？」「妳當初靠他才不用考試直接得到工作了，又怎麼能要求他現在公私分明？看到笑出來」、「妳還是先辭職趕快找其他工作吧」、「靠走後門進來真的很難同情得下去」、「妳靠他工作，他靠妳洩欲，互相利用剛剛好，小三就小三，打得落落長裝什麼可憐」。