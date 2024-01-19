鹹濕人妻「下午約砲、晚上滾床」　狂吃國中同學！夫痛罵變態

▲老婆竟說，「老公用別的男人的精液當潤滑液，真的超刺激」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

震碎眾人三觀！一名人夫透露，老婆與國中同學是砲友，肉體交流關係長達10年之久，兩人會分享「配偶的下體照」，而原PO看完LINE的鹹濕對話後更痛罵變態，老婆下午找小王滾床內射，晚上還跟原PO行房，稱「老公用別的男人的精液當潤滑液，真的超刺激」，如今原PO決定硬起來提告。

一名男網友在Dcard表示，抓到老婆有超過10年的「固砲」，對方還是國中同學、是有婦之夫，兩人純粹享受肉體交流，因此老婆不承認出軌，一方面也希望得到原PO的原諒，「但她跟小王的LINE對話，我實在無法接受。」

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像是兩人會討論「配偶的性器官」，以及偷拍互傳下體照片，小王甚至嫌棄他老婆下體比較黑；而原PO老婆稱，下午被射完，晚上跟原PO行房，「老公用別的男人的精液當潤滑液，真的超刺激」，讓原PO氣得大罵「LINE對話極度變態...還有兩人口交後口爆後再舌吻。」

看著這些鹹濕對話，原PO真的忍無可忍，主因有二寶的包袱，「已驗過DNA我是孩子的爸爸，我其實很希望孩子不是我的，這樣離婚方便我找下一任，偏偏孩子是我的，兩個都兒子，我又是獨子，小孩監護權不可能放棄。」

原PO還說，早在交往前，老婆就跟小王是固定砲友關係，如今還哀求原PO不要提告，「關心砲友也超過自己的丈夫，既然這對X男女如此相愛，何不一起離婚成全他們？」對此，原PO硬起來去找小王老婆攤牌，「順便找律師一起提告這對X男女，證據我有保留了...沒想到我的枕邊人三觀如此扭曲！」

底下網友咋舌回應，「老婆跟小王的對話有夠變態，三觀歪成這樣 」、「麻煩出個後續，想知道X男女下場哈哈哈」、「他們也不可能結婚吧，他想要的是刺激感」、「這種我會撕破臉，帶著小孩走，真的超噁心，毀三觀」、「這已經超出理解範圍了，世界上怎麼什麼妖魔鬼怪都有」、「一定要讓他們付出代價」。

不過也有人質疑真假性，「告啊，雖然看起來像創作文」、「這種對話跟劇情我超硬...」「創」、「後續呢？一堆創作文都沒後續，希望這篇不是創」。