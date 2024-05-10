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24歲女路上舉牌「免費和我做愛」揪百人激戰！　男滿足1條件可衝了

▲▼英國成人女優邦妮（Bonnie Blue）在倫敦舉牌徵求一起拍性愛影片的免費砲友。（圖／翻攝自IG／bonnie_blue_xo）

▲英國成人女優邦妮（Bonnie Blue）在倫敦舉牌徵求免費砲友。（圖／翻攝自IG／bonnie_blue_xo，下同）

記者張寧倢／編譯

英國24歲色情女優邦妮（Bonnie Blue）3月到墨西哥坎昆海灘挑戰與120多名大學生「21天性愛馬拉松」在社群上打響名號。如今雖然已經回到英國，但她近期又在倫敦街頭大方展現她的性慾，高舉「免費和我做愛」的紙板徵求100名砲友，但唯一條件是要願意入鏡拍A片。

▲▼英國成人女優邦妮（Bonnie Blue）在倫敦舉牌徵求一起拍性愛影片的免費砲友。（圖／翻攝自IG／bonnie_blue_xo）

據《每日星報》報導，邦妮原本定居在澳洲，但她最近回到英國，目的就是要找到願意和她拍攝性愛影片的對象，為此，她甚至自己拿紙板寫上標語「免費和我做愛，讓我拍下來」，並在倫敦的斯特拉特福車站（Stratford station）和韋斯特菲爾德購物中心（Westfield Shopping Centre）舉牌徵砲友。

▲▼英國成人女優邦妮（Bonnie Blue）在倫敦舉牌徵求一起拍性愛影片的免費砲友。（圖／翻攝自IG／bonnie_blue_xo）

邦妮表示，她這趟到英國尋找性愛對象的行程，接下來還將前往曼徹斯特和諾丁漢，而每當她抵達新的城市就會在IG等社群網站上更新消息，並且至少會在英國待到5月中旬。

▲▼英國女優邦妮（Bonnie Blue）21天性愛馬拉松，和120名學生上床。（圖／翻攝自IG／bonnie_blue_xo）

談到這次計畫的動機時，邦妮坦言，很多男性在酒吧看到美女走過來，總會開玩笑說「我真想和她上床」，也有人會幻想和色情女優做愛，而現在她打算讓這些想法有機會成為現實。邦妮說，她希望在英國找到100名男性與她共度性愛時光，並將這些過程拍攝成大約50部素人性愛影片。

▲▼英國女優邦妮（Bonnie Blue）21天性愛馬拉松，和120名學生上床。（圖／翻攝自IG／bonnie_blue_xo）

▲邦妮在墨西哥挑戰21天性愛馬拉松，和120多名男大生上床。

此前，邦妮早在今年3月就曾經在墨西哥執行類似計畫，當時她與另一名女優蕾拉妮（Leilani May），與122名正在放春假的美國大學生發生性關係，並且將過程拍攝成影片放上成人付費平台，這些影片目前已經讓她賺到至少20萬英鎊（約新台幣809萬元）的收入。

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