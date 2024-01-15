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女友帶砲友回他家激戰！男撞見臉綠「怒丟4萬床墊」　結局超療癒

▲性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友偷帶砲友回家上床。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

頭頂綠綠的！一名網友透露，他平常住在台北的套房裡面，有給女友該處的磁扣和鑰匙，但沒想到對方卻趁他放假回老家時，偷偷帶砲友回家激戰。某次他提早回去撞見這幕，當場臉綠了，決定丟掉價值4萬的床墊，並要求女友和砲友分別賠償2萬元，最後鬧到女友爸媽出面解決。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，他老家在新北萬里，但在台北工作久了，有了一點積蓄後，就在台北買一間套房和車位，也將家裡的磁扣和鑰匙給女友。平時他固定休周三周四，會騎車回萬里老家，待到晚上才離開，女友也知道這件事，但沒想到對方竟趁機開他的車接砲友回他家上床，且因為2人都從地下室直接上樓，所以管理員沒有發現。

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近日他又回到萬里老家吃飯，但天氣變冷，媽媽就勸他吃完午餐就先回台北。不料他一回家，就撞見女友和砲友躺在床上，「當下臉真的綠了」。砲友急忙解釋，自己不知道女方有男友，「我女友還騙他這邊是她租的，車是她買的，車位也是她租的」，他理解砲友的狀況，認為對方也是受害者，不過仍無法接受2人躺過的床，於是要求2人各賠償2萬元。

▲▼租屋,房東,房客,大掃除,床墊,套房,雅房（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO氣得把床墊丟掉。（示意圖／記者劉維榛攝）

所幸砲友很快就賠錢了事，但女友卻不願意賠償，還說磁扣和鑰匙都是他主動給的，讓原PO當場傻眼，「但我並沒有同意她可以帶外人來我家，沒有同意她隨時可以開我的車，更不可能同意她帶炮友來我家」，氣得想要提告。

不少人看到後紛紛表示，「你應該先去檢查身體吧」、「請律師處理最快」、「不用告啦！分一分就好了」、「換鎖啊，車子房子是你名下的，你明確告知她，已經不同意她再擅自進來就好了啊，再進來就報警處理」、「砲友滿衰的，不知情被騙來的，還乖乖付2萬」、「告應該是告不成，但惡行惡狀可以告訴她家人朋友」、「把事鬧大敗她名聲，看以後誰敢要她」、「浪費時間！分手趕人就可以了」。

原PO事後透露，目前事情已經處理好了，女友爸媽賠償6萬元，他也不會將此事鬧大，選擇和平分手就好，只是不知道自己戴了幾頂綠帽子，「我敢肯定這不是唯一的一次」。

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