內政部橫柴入灶！硬推北市警察局長挨轟：耍人　李西河首發聲

▲內政部敲定將由李西河接任台北市警察局長一職。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市警察局長人選傳出中央、地方不同調風波，內政部原提供警專校長方仰寧、警政署副署長李西河2人供台北市長蔣萬安選擇，未料蔣表達屬意方後，內政部卻敲定由李接任，引發北市府不滿，台北市議員詹為元更質疑，「耍人很有趣嗎？」對此，李西河今(31日)也首度發聲，表示後續將由警政署長張榮興安排時間，盡快拜會蔣萬安。

原台北市局長張榮興榮陞警政署長，針對遺缺，內政部長劉世芳提供給蔣萬安2個人選，分別為方仰寧與李西河；未料蔣明確表達屬意方仰寧後，內政部卻反而敲定由李西河接任。北市府29日獲悉後，蔣萬安還特地透過媒體喊話，表達「屬意人選的特質」，盼內政部能尊重，重新考慮方仰寧，但最終內政部仍執意選擇由李西河出任台北市警察局長。

據傳，台北市府內部對此一決定相當不滿，蔣萬安認為警察局長人事案茲事體大，明明是劉世芳主動先來詢問屬意人選，並提供方、李供蔣萬安「二選一」，未料蔣表達選擇後，中央卻又唱反調，選擇由李上任，讓蔣萬安質疑「這是什麼意思？」藍營議員也抨擊「這樣耍人有趣嗎？」

台北市警察局長人事案引爆外界輿論爭議後，今李西河也首度發聲，坦言知道目前外界「很多聲音」，目前署長張榮興已經積極與北市府溝通聯繫，將由署長安排，盡快拜會蔣萬安，並親自說明治安交通工作理念，全力為台北市服務。

▼李西河今表示，將由署長安排，盡快拜會蔣萬安。（圖／記者張君豪翻攝）