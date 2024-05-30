幕後／蔣萬安不開心！選方仰寧卻被劉世芳問李西河　出席交接典禮動向成謎

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北市警察局長張榮興升任警政署長後的遺缺，內政部長劉世芳提供給台北市長蔣萬安2個人選，分別為警專校長方仰寧、警政署副署長李西河，而蔣選擇方，結果警政署30日卻公告是由李西河接任。據了解，當蔣萬安提出自己屬意方仰寧時，劉世芳卻突然問「要不要李西河」，但蔣仍表達自己希望是方，之後雙方便未再聯絡，直至今（30日）傍晚被內政部突襲；回顧北市府過去歷史，前台北市長柯文哲也曾發生類似狀況，使柯氣到不出席警察局長交接典禮。

台北市警察局長張榮興在23日升任警政署長，外傳遺缺將由警專校長方仰寧接任，但媒體報導該人選後，遲遲沒有下文，打破過去幾乎不中斷的慣例；蔣萬安28日在議會被問及相關問題，透露劉世芳27日有致電，並給了幾個人選，自己則要對方給他一些時間，去了解每個人選的背景與台北市淵源、熟不熟悉警政相關業務。

▲內政部長劉世芳。（資料圖／記者屠惠剛攝）

而蔣萬安29日受訪時，被問到警察局人選會不會是方仰寧？蔣萬安當時說，自己有告訴內政部希望的台北市警察局長人選，一定要有擔任過台北市警察局相關重要警政業務的職務，且更重要是一定要有交通專才，也符合今年北市訂定交通安全年目標，同樣也希望能夠符合市府走動式管理精神。

媒體追問，方仰寧當過交大隊長，是否有交通專才？蔣萬安僅說，「我們都已經很清楚表達我們屬意的人選，這部分我們就是這樣子。」媒體再度詢問，方也曾擔任過中正一分局長，是否算心中最適合的人選？蔣萬安仍不願證實，僅表達有將立場、決定告訴內政部。

知情人士今還原整個過程時透露，劉世芳27日打電話給蔣萬安稱「你想要誰（警察局長）？」，當時蔣萬安則說「麻煩中央提人選與背景，我會進行圈選」，而內政部則給出方仰寧、李西河這2個名單，蔣萬安則說要用1天時間進行研究。

知情人士稱，28日劉世芳再打電話詢問「決定如何？」蔣萬安則說要方仰寧，結果劉卻追問「你要不要李西河？」讓蔣萬安覺得，明明說好是要讓他圈選，為什麼又要詢問另一個人？並告訴劉世芳自己選方仰寧的原因，是看重對方在台北市治安與交通的經歷，而劉則說「知道了」，雙方就再也沒聯繫，不過仍有透過中間人溝通協調，希望是李西河。

「蔣萬安對李西河並沒有任何意見，只是過去跟李比較沒有過多往來。」知情人士強調，蔣萬安不開心的點是認為，警察局長人事案茲事體大，明明劉世芳主動來詢問屬意人選，蔣萬安在二選一的狀況下，中央卻又給了蔣萬安沒圈的那個人，讓蔣萬安覺得「這是什麼意思？」

▲警政署副署長李西河出任台北市警局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部警政署指出，李西河為警大47期畢業，曾任保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局、刑事警察局、台北市政府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務。

不過，根據警政署資料顯示，李西河還曾任台南市警察局永康分局分局長、台南市警察局刑事警察大隊大隊長，使國民黨台北市議員柳采葳質疑，李是「血統純正的台南幫」，跟總統賴清德在台南共事過一段時間。

由於警政一條鞭，回顧過去台北市政府的歷史，也曾經發生過中央、地方對於警察局長人事案意見不同的狀況。2017年9月前台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，原缺由台中市警局局長陳嘉昌接任，使前台北市長柯文哲不滿，認為這個人事異動案是「被通知」，自己沒有跟中央點頭，有不被尊重的感覺，並痛批「被偷襲了」，進而拒絕出席台北市警察局長交接典禮。

而此時此刻不滿內政部行為的蔣萬安，會不會跟柯文哲採取相同方式，拒絕出席警察局長交接典禮、表明對人事案的不滿，尚待蔣市府與內政部進一步溝通化解。