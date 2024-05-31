接掌北市警局長落空！方仰寧聲明：尊重長官　盼外界勿再議論

▲北市警局長落選，警專校長方仰寧發生聲明表示，盼外界勿議論。(圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局局長在30日由警政署發布人事命令，派現任警政署副署長李西河出任，但原本北市長蔣萬安屬意具有北市資歷、交通長才的警察專科學校校長方仰寧則中箭落馬，此事引起議論，認為內政部不尊重地方首長，方仰寧也在31日上午發出聲明表示， 對於警察的人事，長官自有適當的考量規畫安排，希望外界不要再議論紛紛。

原任北市警局長張榮興升任警政署長後，警政署在30日發布新任北市警局長人選，由現任警政署署長李西河接任，但是此人事引起朝野用人爭議，蔣萬安原本屬意具有北市資歷、交通專才的警專校長方仰寧，但是內政部卻定案刑事專長的李西河，讓不少人議論，內政部不尊重地方首長的選擇。

據悉，日前蔣萬安被問北市警局長缺額，表示內政部有給出2個名字，一個是方仰寧、另一位則是李西河，蔣也向內政部表達心中屬意人選，因為北市2024年為交通安全年，希望有曾在北市服務、交通專才的人選擔任北市警局長，但是最後內政部卻派出李西河接任北市警局長職務。

方仰寧也發出聲明，有關台北市政府警察局人事案，首先，「謝謝大家的關心，恭喜並祝福李西河局長」。強調對於警察的人事，長官自有適當的考量規畫安排，希望外界不要因此而再議論紛紛，因為這些都不利於警察內部的團結。

接著，方仰寧也說「由衷感謝支持愛護我的各級長官及同仁，至於對我提出批評建議的各界，我也要表示感謝並虛心的檢討精進」。更指出，「警察是行政中立的執法公務人員，維持合法政權的正常憲政運作。在我個人職責立場認為，這是警察責無旁貸的工作，如果做的有不周延的地方，我也會虛心的檢討改進」。

最後方仰寧指出，「現階段我會全力做好警察基層教育工作，重視本校學生的學、術科及品德教育，使每一位本校畢業的同學都能因本校紮實的教育訓練成為合格、優秀有能力安全執行任務的警察、消防及海巡人員」。

警專校長方仰寧的個人聲明

有關臺北市政府警察局人事案，首先，謝謝大家的關心，恭喜並祝福李西河局長。

對於警察的人事，長官自有適當的考量規畫安排，希望外界不要因此而再議論紛紛，因為這些都不利於警察內部的團結。個人由衷感謝支持愛護我的各級長官及同仁，至於對我提出批評建議的各界，我也要表示感謝並虛心的檢討精進。

警察是行政中立的執法公務人員，維持合法政權的正常憲政運作。在我個人職責立場認為，這是警察責無旁貸的工作，如果做的有不周延的地方，我也會虛心的檢討改進。

現階段我會全力做好警察基層教育工作，重視本校學生的學、術科及品德教育，使每一位本校畢業的同學都能因本校紮實的教育訓練成為合格、優秀有能力安全執行任務的警察、消防及海巡人員。