認了「與蔣萬安溝通有狀況」！張榮興：未來改單一人選逐次討論

▲新任警政署長張榮興。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵、莊智勝／台北報導

台北市警察局長人選傳出中央、地方不同調風波，原市長蔣萬安屬意警專校長方仰寧，但內政部卻敲定由警政署副署長李西河接任，引發藍營不滿，批評「這樣耍人有趣嗎？」對此，警政署長張榮興坦言，這次與蔣市府的溝通確實有狀況，未來警察人事將會改以「單一人選」向地方首長推薦、溝通討論，若首長有意見再提供其他人選，避免再發生爭議。

原台北市局長張榮興榮陞警政署長，針對遺缺，內政部長劉世芳提供給蔣萬安2個人選，分別為方仰寧與李西河，未料蔣萬安選擇方仰寧後，內政部卻敲定由李西河接任。北市府29日獲悉後，蔣萬安還特地對媒體說出「屬意人選的特質」，盼內政部能尊重，重新考慮方仰寧，但最終內政部仍執意由李西河出任台北市警察局長一職。

據傳，台北市府內部對此一決定相當不滿，蔣萬安認為警察局長人事案茲事體大，明明是劉世芳主動先來詢問屬意人選，並提供方、李供蔣萬安「二選一」，未料蔣表達選擇後，中央卻又唱反調，選擇由李上任，讓蔣萬安質疑「這是什麼意思？」

對此，內政部政次兼發言人馬士元表示，內政部在選擇人選時，以專業為第一優先考量，無論是李西河或方仰寧，兩位都是非常優秀的人選，但考量到目前台北市的治安重點為打詐與反毒，李西河的資歷與專長，會比較符合台北市現階段所需。

張榮興30日晚間也針對這起人事風波做出回應，坦言此次與北市府的溝通確實有狀況，會盡快與北市府約時間，帶李西河拜會蔣萬安，並聆聽警政工作要點，盡快掌握；張榮興也表示，未來會貫徹中央、警政一條鞭，以專業、專才考量，將來不再提供2、3人供地方首長選擇，會以「單一人選」向首長溝通，若有意見再提供其他人選與首長討論，避免再傳出爭議。